Alina Eremia, anunț important, după operație. Ce se întâmplă acum cu artista

Alina Eremia a suferit recent o intervenție la nivelul feței. Cântăreața în vârstă de 26 de ani și-a anunțat recent fanii cu privire la starea sa de sănătate. Ce se întâmplă acum cu artista?

Alina Eremia a decis să-și rezolve odată pentru totdeauna o problemă care i-a îngreunat viața în ultima vreme. În urmă cu două săptămâni, tânăra în vârstă de 26 de ani a anunțat pe rețelele de socializare că s-a operat la nas, din cauza unei deviații de sept. Problema medicală de care a suferit o împiedica să respire corespunzător, lucru care îi cauza probleme și în cariera muzicală.

Artista a fost în permanență însoțită de iubitul ei, Edi Barbu. După perioada imediată de recuperare, Alina le-a mărturisit fanilor săi că are în sfârșit voie să revină la antrenamente. „Happy ca am voie să fac antrenament! Dupa două săptămâni de pauză”, se arată în mesajul postat pe Instagram. Toți cei care o urmăresc pe vedetă știu că blondina adoră să facă mișcare, nu doar pentru a se păstra într-o formă fizică bună.

Nu ar fi pentru prima oară când gurile rele susțin că Alina ar fi apelat la măestria medicilor esteticieni. Cântăreața a clarificat toate zvonurile apărute într-un interviu. Tânăra a susținut că nu are nicio intervenție estetică, pentru că nu este adepta acestor operații.

„Sunt la curent cu aceste zvonuri, cum ca mi-as fi facut marire de buze. Nu este adevarat, nu am nicio interventie estetica, nu sunt adepta acestor operatii. Epoca dietelor s-a încheiat pentru mine. Am un stil de viață sănătos, mănânc alimente cât mai sărace în calorii, am eliminat carbohidrații și fac mult sport, pentru a mă menține în formă”

Alina Eremia (Sursa: ziare.com)