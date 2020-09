Ferma 2020 Orășeni vs Săteni. Cum arată tabloul de start al concurenților de la PRO TV

Una dintre cele mai așteptate emisiuni revine pe micile ecrane sub o nouă denumire a celor două trupe de vedete curajoase care au acceptat provocarea inedită. Cei care sunt în grupele Orășeni vs Săteni se vor lupta aprig pentru titlul cel mare de fermier. Fanii sunt cu sufletul la gură pentru noul sezon al reality-ului lor preferat.

Ferma 2020 Orășeni vs Săteni

Momentul pe care l-am așteptat cu toții vine în sfârșit! Ferma revine cu un nou sezon extrem de palpitant. Astăzi, de la orele 21:30, pe Pro TV, cei 16 concurenți care au acceptat provocarea aparte își vor cunoaște casa în care urmează să locuiască preț de câteva luni bune și vor da nas în nas cu un trai pe care doar unii l-au mai văzut, în timp ce pentru alții e o premieră aparte. Orășenii pornesc cu entuziasm la drum, neștiind ce-i așteaptă, iar sătenii știu deja ce au de făcut și cum este viața la țară. Premiera show-ului o va aduce din nou pe Mihaela Rădulescu în proiectul anormal, așa cum l-a numit însăși vedeta. Emisiunea poate fi urmărită exclusiv online pe Pro TV Plus, iar în fiecare zi de marți, miercuri și joi urmează să apară câte o nouă ediție, de la orele 23:30.

Paul Diaconescu – „Am ales să fiu orașean pentru că am un stil de viață citadin, în fiecare zi am activitate, merg la sala de sport, fac box, tenis de masă, ies cu barca. Am crescut la țară, dar am ales să fiu orașean.”

Giulia Nahmany – „Am ales să fiu orășeancă pentru că asta mă reprezintă pe mine cel mai mult. Eu am trăit mai mult într-un mediu urban și niciodată la țară. M-a fascinat întotdeauna trăitul la țară, dar nu cred că aș putea să stau acolo”

Bogdan Stoica – „Pentru că sunt născut și crescut în București, am originile de la oraș și nu puteam să aleg să fiu sătean.”

Cum arată tabloul de start al concurenților Ferma 2020

Au mai rămas doar câteva ore până la premiera noului sezon al reality show-ului mult așteptat. Anul acesta, emisiunea i-a împărțit din start pe cei 16 concurenți în două tabere. Unii se bucură pentru că își readuc aminte de viața la țară la care au renunțat între timp, iar pe care unii încă o trăiesc, în timp ce pe partea cealată a baricadei se regăsesc orășenii, care nici nu știu câte experiențe noi și grele îi așteaptă. Emoțiile fanilor sunt din ce în ce mai mari, iar vedetele fac tot ce le stă în putință pentru a rămâne cât mai mult în competiție pentru a-și demonstra că merită premiul de fermier al anului.

Orășeni:

Anda Adam – cântăreață;

Paul Diaconescu – comediant de stand-up;

Cezar Ouatu – artist, acesta a prezentat România la Eurovision;

George Piștereanu – actor, Tibi din serialul Vlad;

Bogdan Stoica – luptător;

Elena Chiriac – sportivă și fost model;

Alina Pușcău – model;

Giulia Nahmany – fostă prezentatoare, actriță și acum instructor de yoga.

Săteni:

Viviana Sposub – asistentă tv la ”Vorbește Lumea”;

Andrei Stoica – luptător de K1;

Anisia Gafton – face stand-up și a participat la Românii au talent;

Gabriel Toader – lucrează în restaurante;

Anna Lesko – artistă;

Octavian Ciovică – consilier local PNL în Brașov;

George Burcea – actor, fostul soț al Andreei Bălan;

Ana Maria Ababei – interpretă de muzică populară.

Mihaela Rădulescu, despre Ferma 2020