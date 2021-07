Cine e bărbatul cu care Bianca Drăgușanu a fost văzută la piscină. Am aflat adevărul despre relația lor, dar și cea cu Bădălau EXCLUSIV

Cine e bărbatul cu care Bianca Drăgușanu a fost văzută la piscină? Sursele noastre au reușit să spulbere misterul care a învăluit-o din nou pe blondă. Dacă până mai ieri își făceau planuri de căsătorie, relația acesteia cu Gabi Bădălău a intrat într-o mică… pauză. Vedeta evită să vorbească despre acest subiect, precizând însă pentru Impact.ro că altele ar fi prioritățile sale.

După divorțul și scandalul cu Alex Bodi, Bianca Drăgușanu își găsea fericirea în brațele lui Gabi Bădălău. S-au iubit cu foc și, după câteva luni de relație, cei doi își făceau deja planuri de căsătorie. Evident, după ce afaceristul își încheia toate socotelile cu divorțul de Claudia Pătrășcanu, fosta soție cu care are doi copii.

Surpriză însă! Potrivit apropiaților, relația dintre cei doi ar fi luat o mică pauză după ce aceasta s-a întors din vacanța din Antalya. Mica escapadă a fost petrecută alături de fiica ei și a lui Victor Slav, Sofia, și de mama Biancăi Drăgușanu. Vedeta evită să facă vreun comentariu pe marginea acestei despărțiri, dar mărturisește că, în acest moment, are alte priorități în afara căsătoriei.

”Am prioritățile mele, copilul meu, în acest moment. Am învățat din greșeli, ce e între mine și Gabi vreau să rămână doar între noi”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Impact.ro.

Cât despre rochia de mireasă, vedeta ne-a spus:

”Rochia de nuntă am vândut-o, mă refer la cea pentru altă căsătorie. Am vrut inițal să o dau gratis, dar am luat până la urmă pe ea banii pentru material”, ne-a mai dezvăluit blonda, în exclusivitate.