Cine e bărbatul care a cerut bani pentru răscumpărarea Alexandrei și a Luizei. Părinții sunt devastați

O persoană necunoscută a abordat-o pe mama Alexandrei Măceșanu și i-a spus că fiica ei și Luiza Melencu ar fi în viață. Bărbatul ar fi cerut suma de 3.500 de euro pentru a le elibera pe cele două tinere. Unchiul Alexandrei a anunțat că a colaborat cu autoritățile pentru a-l prinde în flagrant pe individ.

Un bărbat necunoscut a cerut bani pentru răscumpărarea Alexandrei și a Luizei

„De 5 zile am colaborat personal cu procurorii și serviciile de informații pentru organizarea unui flagrant în cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerând bani pentru eliberarea Alexandrei și Luizei!!!. Chiar dacă speranța a fost mică totuși am sperat. Felicit DIICOT și serviciile care au colaborat la acest caz. Persoana care reclamă că deține fetele a fost prinsă și audiată!!. Din păcate este o pistă falsă dar eu sper să platească cu pușcăria pentru modul în care s-a jucat cu sentimentele familiei și speranțele tuturor!!!! Vă rog să nu difuzați vocea mamei Alexandrei”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Surse apropiate anchetei susțin că cel care a abordat-o pe mama Alexandrei este un tânăr de 18 ani din localitatea Peretu, județul Teleorman. Când a fost sunată de acesta, mama Alexandrei i-a cerut poze cu fiica sa, pentru a se convinge că este în viață. Femeia a anunțat autoritățile, care au demarat o anchetă și l-au identificat pe individ. Bărbatul a fost audiat și ulterior a fost lăsat liber.

„Toţi golanii, şantajiştii şi profitorii sunt puşi în libertate. Tocmai ce am aflat (sper că nu este adevărat) că după ce l-au filat, l-au localizat şi audiat pe acest nemernic L-AU PUS ÎN LIBERTATE!!!! Pentru că avea 18 ani şi era mic. Îţi vine să plângi şi să urli. După ce mama lui Alex a trebuit să accepte calvarul acestor conversaţii, am făcut totul ca la carte şi am anunţat autorităţile, am pus la dispoziţie înregistrările făcute de FAMILIE nu de autorităţi, stăm 5 zile în suspans aflăm acum că după efortul depus pentru a îl localiza şi prinde este audiat şi pus în libertate. Sunt SCÂRBIT”, a reacționat Alexandru Cumpănașu.