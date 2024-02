Cine e Ada Maria Ileana, Miss world România 2024. Ce acuzaţii grave i se aduc, după ce a fost aleasă să ne reprezinte în India

Anul acesta, Ada-Maria Ileana va reprezenta România la concursul de frumusețe Miss World 2024. Competiția va avea loc în perioada februarie-martie, în India. Tânăra de 26 de ani este pregătită să defileze pe podium la cea de-a 71-a ediție Miss World. Cu toate acestea, tânăra este acuzată de internauți că ar fi fost ‘ajutată’ să ajungă să reprezinte țara noastră la cel mai mare concurs de frumusețe din lume.

Cine e Ada Maria Ileana, tânăra care ne va reprezenta la Miss world România 2024

Ada-Maria Ileana este tânăra care va reprezenta România la concursul de frumusețe Miss World 2024. Are 26 de ani și va merge în India, acolo unde se desfășoară competiția. În acest an vor participa peste 120 de concurente, așa că Ada-Maria Ileana are competiție serioasă.

„Sunt extrem de onorată să reprezint din nou România, de data aceasta la Miss World, dar este și o mare responsabilitate, căci țara noastră revine după 6 ani la această competiție. Mă simt mai pregătită ca niciodată pentru această provocare, chiar dacă știu că nu va fi deloc ușor să concurez cu peste 100 de femei extraordinare. Ca de fiecare dată, voi pune tot sufletul și îndârjirea pentru ca România să se prezinte impecabil și, de ce nu, să câștige pentru prima dată un mare concurs de frumusețe. În drumului meu către coroana Miss World, îmi concentrez eforturile pe activitatea caritabilă pentru a da înapoi comunității, în special prin ONG-ul pe care îl conduc, «Investitorii în Visuri». Le mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături în această minunată echipă a României”, a transmis tânăra, înainte de competiția din India, conform Click.

Ce acuzații i se aduc

Ada-Maria Ileana este originară din București și a absolvit un master în Politici Publice University College London. În plus, tânăra este licențiată în Studii de Securitate și este pasionată de relații internaționale și diplomație.

După ce au apărut informații pe internet despre pasiunile sale, Ada-Maria Ileana a fost aspru criticată de unii internauți. Unele persoane au fost interesate să afle cine sunt părinții ei, iar răspunsurile au venit rapid. Se pare că părinții tinerei ar lucra în Securitate, iar în acest mod ar fi ‘ajutat-o’ să ajungă atât de departe în concursul de frumusețe. Cu toate acestea, ea are mai multe titluri în palmares, printre care Miss World România 2023 și Miss Internațional România 2022.

„Din moment ce a absolvit „Studii de Securitate”, „Licențiată in studii de securitate… mai e ceva în țara asta neatins de securitate?”, au fost comentariile de pe Facebook, la o poză cu Ada-Maria Ileana.

De asemenea, mulți au fost de părere că la astfel de concursuri nu se mai promovează naturalețea, ci doar operațiile estetice. Drept urmare, unele persoane au asemănat-o pe Ada-Maria Ileana cu Bianca Drăgușanu: „Fetele astea sunt toate replica lui Dragusanu, jur! Sper ca fata in fata sa fie muuult mai misto decat in pozele de portofoliu”.

Lucrează ca profesor de limba engleză

De mai bine de 6 ani, Ada-Maria Ileana lucrează ca profesor de limba engleză, certificat de Cambridge.

„Sunt profesoară de engleză de șase ani. La concursurile de frumusețe am conștientizat că au succes femeile realizate, femeile care au o carieră în spate și care au ceva de spus în comunitatea din care provin. Tocmai de aceea m-am implicat în foarte multe proiecte caritabile, în martie am organizat o prezentare de modă caritabilă. Îmi place și ce fac la școală. Elevii îmi spun Ada sau Teacher. Nu accept cu dumneavoastră că și așa încep să mă simt bătrână. Prima mea generație la care am predat intră acum la facultate, deci deja îmi este foarte greu să îi văd crescând. Predau la diverse grupe de vârstă, astfel că am predat de la copii de un an până la 16 ani. Mă ascultă cei mari pentru că sunt foarte aproape de vârsta lor și ne înțelegem foarte bine. Este și o prietenie, dar este și respect. Contează să ai în clasă o atmosferă foarte plăcută în care ei să se simtă confortabil”, declara Ada Maria Ileana în 2022.

Ada-Maria Ilean nu este străină de tv! În 2023, ea a participat la show-ul „Love Island România”, acolo unde s-a înscris pentru a-și găsi jumătatea. În competiție, ea s-a îndrăgostit de Andrei, dar relația lor nu a rezistat, pentru că în peisaj a apărut fosta iubită a concurentului.