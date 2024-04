Cine ar putea fi următorul preşedinte al României. Carmen Harra, previziune neaşteptată pentru alegeri: „Diaspora joacă un rol”

Așa cum s-a mai scris, anul 2024 este un an al premierelor, cel puțin unele electorale, având în vedere că vom avea 4 tururi de alegeri, inclusiv cele prezidențiale, care vor avea loc pe 15 septembrie, înainte cu trei luni de cele parlamentare. Candidați sunt, dar mulți se întreabă cine ar putea fi următorul preşedinte al României, iar Carmen Harra are o previziune neaşteptată pentru alegeri: „Diaspora joacă un rol”.

Alegeri pentru mai mult de jumătate din populația Terrei, în 2024

Cosmosul a lucrat intens!, am putea spune, având în vedere că în acest an în Europa, SUA și chiar în zona Asiei, 2024 este un an plin de campanii electorale și alegeri, un an care se anunță a fi cel mai mare an electoral din istorie, mai mult de jumătate din cetățenii lumii urmând să se prezinte la urne.

Multe dintre aceste alegeri vor avea loc în Europa, unde alegerile pentru Parlamentul European din iunie au loc în contextul în care UE se confruntă cu provocări fără precedent în materie de apărare, extindere, migrație și reformă internă.

În prezent, România este guvernată de PSD și PNL, iar la ultimul sondaj pentru alegerile din 2024, PSD și PNL ar urma să se claseze pe primul și, respectiv, al doilea loc la viitoarele alegeri, cu 30% și 19% din voturi.

Cine ar putea fi următorul preşedinte al României?

Prin urmare, este probabil ca această alianță să continue, ceea ce, la rândul său, va atenua temerile privind accederea la putere a Alianței pentru Unitatea Românilor (AUR), de extremă dreapta. Sprijinul în creștere al acestui din urmă partid face ca AUR să fie în prezent la egalitate cu PNL, cu 19% din sprijinul alegătorilor.

Se așteaptă ca Alegeri prezidențiale din septembrie să fie o afacere mult mai strânsă, având în vedere ceea ce ne arată cele mai recente sondaje electorale, realizate de IRSOP și alte entități independente, și anume alegerile electoratului în cele două tuturi de scrutin:

Turul I, Alegeri Prezidențiale 2024

Mircea Geoană – 26%,

Marcel Ciolacu – 24%,

George Simion – 18,7%,

Nicolae Ciucă – 12%,

Laura Codruța Kovesi – 9%,

Diana Șoșoacă – 8%,

Kelemen Hunor – 3%.

Turul II, Alegeri Prezidențiale 2024

Mircea Geoană – 61%,

Marcel Ciolacu – 39%,

George Simion – 25%,

Nicolae Ciucă – 37%,

Laura Codruța Kovesi – 34%

În ambele situații, Mircea Geoană ar avea toate șansele să devină Președintele României. De cealaltă parte, Președintele în exercițiu, Klaus Iohannis, care nu poate candida din nou după două mandate, se numără printre potențialii candidați pentru a deveni președintele Consiliului European sau al NATO.

Carmen Harra, previziune neaşteptată pentru alegeri

Deși sondajele electorale, aproape toate, îl dau câștigător pe actualul Secretar Adjunct al NATO, apar noi variante, iar Carmen Harra are o previziune neașteptată pentru alegeri, dar fără a arăta cu degeetul concret spre unul din candidați, dar precizând că „Diaspora joacă un rol„:

„Este un an de revoltă. Eu nu mai văd PNL și PSD la conducere. Lumea vrea altceva, nu ce s-a ales până acum. Jumătate din populația României este peste hotare. Simt că românul vrea să se trezească, vrea o schimbare majoră. În câteva luni, în România, vor avea loc schimbări uriașe, la care nu ne așteptăm. Poate să apară și cineva peste noapte. Așteptați-vă la neașteptat. Anul acesta vine cu multe surprize. Diaspora joacă un rol în aceste alegeri. Oamenii nu își mai doresc președinți și regi. Vrem să trăim altfel, vrem un alt sistem. 2024 declanșează un proces de transformare.”, a precizat Carmen Harra, la WOWnews.

Rămâne să așteptăm data de 15 septembrie 2024 și să vedem care va fi, în cele din urmă lista completă și cine ar putea fi următorul preşedinte al României.