Răsturnare de situație la ultimul sondaj pentru alegerile din 2024. Pe cine preferă românii

Anul acesta este unul important din punct de vedere politic, având în vedere că au loc alegerile. A fost realizat un prim sondaj în ceea ce privește preferințele românilor și partidele în care au cea mai mare încredere. Care sunt rezultatele studiului și care este organizația favorită.

În ce partid au românii încredere

Un sondaj de opinie realizat la nivel național de CURS în perioada 15-27 ianuarie 2024 aruncă o lumină asupra stării de spirit a românilor și schimbă perspectivele în ceea ce privește intenția de vot. Acest sondaj, bazat pe datele INS și realizat la domiciliul respondenților, aduce la suprafață preocupările majore ale populației, reflectând, în același timp, încrederea în diverse instituții și preferințele politice ale cetățenilor.

Potrivit rezultatelor sondajului, 66% dintre români sunt de părere că țara merge, mai degrabă, într-o direcție greșită. Numai 23% consideră că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce 11% nu știu sau nu au răspuns. Acest lucru indică o oarecare nemulțumire în rândul populației, sugerând nevoia unei analize atente a modului în care guvernul actual abordează problemele naționale.

Sondajul relevă că inflația și prețurile sunt principalele preocupări pentru 24% dintre români, urmate de nivelul de trai (16%), corupție (15%), criza economică (11%), sănătate (10%), lipsa locurilor de muncă (5%), educație (5%) și război (5%). Această ierarhizare reflectă prioritățile cetățenilor și pune în evidență problemele urgente care necesită atenție și soluții eficiente din partea guvernului.

Cine le oferă românilor siguranță

În ceea ce privește încrederea în instituții, Armata ocupă primul loc cu un procent de încredere de 74%, urmată de pompieri (71%), biserica (69%), NATO (49%), Educație (48%), primărie (47%), Uniunea Europeană (46%) și mass-media (27%). Aceste rezultate indică necesitatea consolidării încrederii cetățenilor în instituțiile cheie, precum și a eforturilor de transparență și comunicare.

Pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, sondajul indică o schimbare semnificativă în preferințele politice. Dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, românii ar vota astfel: PSD – 30%, AUR – 21%, PNL – 19%, Alianța Dreapta Unită (USR+PMP+FD) – 14%, UDMR – 5%, SOS România (Diana Șoșoacă) – 4%, Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) – 3%.

Această schimbare ar putea avea consecințe importante asupra configurației politice și ar necesita o analiză atentă a dinamicii politice în perioada următoare.

Sondajul a inclus și întrebări referitoare la aderarea României la Schengen, precum și la protestul transportatorilor și al fermierilor, oferind astfel o imagine detaliată a preocupărilor și a opiniilor populației pe diferite teme sensibile.

Preferințele românilor la alegerile parlamentare

Conform sondajului realizat de CIRA (The Center for International Research and Analyses) cu privire la alegerile europarlamentare din acest an, PSD se menține în frunte cu 30%, urmat de PNL și AUR, la o distanță relativ mică.

Dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, distribuția procentelor ar arăta astfel:

* PSD: 30%

* PNL: 20%

* AUR: 18%

* USR: 14%

* SOS (partidul Dianei Șoșoacă): 6%

* UDMR: 5%

Sondajul mai dezvăluie că 53% dintre cei intervievați ar participa cu siguranță la alegerile europarlamentare.

Întrebați despre orientarea lor politică, 44% au indicat că nu știu sau nu au răspuns, în timp ce 29% s-au declarat a fi mai degrabă de centru.

Cercetarea a fost efectuată în luna decembrie de către CIRA – The Center for International Research and Analyses, la comanda PNL, pe un eșantion de 1.000 de persoane.