Cine ar putea fi marele câștigător de la Survivor România 2022. Albert Oprea a făcut dezvăluirea surprinzătoare EXCLUSIV

Albert Oprea a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți din sezonul trecut de la Survivor. Aceasta a reușit să câștige admirația publicului și să treacă peste una dintre cele mai mari provocări din viața sa. Fostul Războinic ne-a explicat ce părere are despre noul sezon al show-ului din Republica Dominicană!

Albert Oprea a discutat despre cum vede noul sezon Survivor România. Fostul Războinic așteaptă să apară noi concurenți pentru a se bucura de un spectacol din punct de vedere sportiv. De asemenea, acesta și-a spus părerea cu privire la ce se întâmplă în echipele din emisiune.

De asemenea, Albert Oprea a punctat că orice ceartă sau discuție în contradictoriu îi poate afecta pe concurenți atunci când vine vorba despre puncte. Fostul Războinic a explicat că CRBL și Cătălin Zmărăndescu au o mentalitate potrivită pentru echipă, însă ar trebui să fie mult mai temperați.

Fiecare își dorește să fie lider. Am văzut că și Rengle își dorește să acapareze tot, deși mie nu îmi place foarte tare strategia pe care o adoptă, ar putea să meargă pe drumul lui. Zmărăndescu mi se pare că are un ton cam ridicat și e puțin cam nervos, la fel ca și CRBL. Totuși, mentalitatea lor este foarte bună, este benefică pentru echipă.

Surpriza vine chiar din partea Războinicilor! Albert Oprea consideră că Ionuț Popa este cel mai bun concurent din acest sezon. Ba chiar, fostul Războinic este de părere că acesta ar putea să câștige emisiunea care se desfășoară în Republica Dominicană:

Albert Oprea a dat tot ce avea mai bun pentru a demonstra că este un adevărat luptător. Acesta s-a confruntat cu probleme imense în Republica Dominicană. El ar participa din nou la Survivor România dacă s-ar bucura de o sumă mai mare de bani:

„Dacă aș da timpul înapoi, aș mai participa, dar pe altă renumerație. Cred că trebuia să fiu plătit mult mai bine pentru ce e acolo și ce am îndurat. Nu am stat pentru bani, banii au fost puțini. Diferențele între noi și Faimoși erau mult prea mari. Simțeam că, personal, meritam mai mult, dar asta a fost.”

Albert Oprea încă se confruntă cu probleme medicale, deși a trecut mult timp de când s-a întors din Republica Dominicană. Competiția este extrem de dură, așa că toți concurenții sunt nevoiți să reziste atunci când vine vorba despre lipsa de confort și de hrană.

„Încă mă confrunt cu probleme medicale, am probleme la ligamente, la genunchiul stâng. Nu am avut probleme înainte de a intra în competiție. Am câteva probleme și la umăr, dar nu grave. Încă am glezna umflată, am avut o entorsă de gradul al doilea.”, ne-a mai zis acesta.