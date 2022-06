Cine ar putea cânta la nunta Simonei Halep. Artista ar încinge atmosfera dacă va fi contactată (exclusiv)

Comunitatea de arămâni din sud-estul României, în Dobrogea, se poate mândri cu nume importante. Că vorbim de „Regele” Gică Hagi, de Simona Halep, Toma Caragiu, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, toți sunt extrem de cuoscuți. Din aceeași comunitate face parte și celebra solistă Elena Gheorghe, care de altfel a avut și concerte de muzică arămână. Dar, spune vedeta, i-ar place să fie pe scenă și să cânte la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc.

De-a lungul anilor, Elena Gheorghe a dovedit ce calități vocale are, iar astăzi este una din artistele bine cotate și apreciate. Dacă ar fi să păstrăm proporțiile, Elena Gheorghe este vârful de lance în muzică, la fel cum Simona Halep a fost, și este, vârful românesc și arămân în tenis.

În afară de problemele sportive, Simona Halep a avut și momente frumoase. Unul din acestea a fost cununia civilă cu Toni Iuruc, anul trecut în luna septembrie. La acel moment nu se știa clar când va avea loc nunta religioasă, având în vedere situația din acel moment, de restricții.

Dar, spre bucuria fanilor și a apropiaților, Simona Halep și logodnicul ei anunțau în noiembrie data, pe 18 septembrie. Tot atunci, conform unor surse, Simona declara că nunta va avea loc în București. Recent, într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, Elena Gheorghe a vorbit despre evenimentul fericit din viața conaționalei sale, declarând:

Așa cum spuneam, artista a dovedit că încearcă, și de cele mai multe ori reușește, să ducă tradiția și moștenirea etniei sale peste tot pe unde merge. Nu puține sunt concertele sale în care cântă, pe lângă hitrile consacrate, și piese arămâne.

„Pe jumătate machidoancă fiind am ales să pun în lumina cât de bine am putut moștenirea pe care am primit-o la rândul meu. Iar muzica asta a prins foarte bine. Mai nou aș spune că la spectacolele mele nu există să nu introduc în playlist și câteva melodii de acest tip. Sunt din ce în ce mai solicitate și asta nu face decât să mă bucure. Însă nu voi abandona nici stilul pop sau latino, care mi-au adus și ele multe bucurii!”, adaugă Elena Gheorghe.