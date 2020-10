Cine ar fi ucis-o, de fapt, pe Prințesa Diana. O nouă ipoteză halucinantă despre accident iese la iveală

Moartea subită și controversată a Prințesei Diana trezește și azi semne de întrebare. O nouă ipoteză halucinantă despre accident iese acum la iveală. Cum ar fi murit aceasta?

Prințesa Diana a fost și va rămâne una dintre cele mai apreciate personaje publice, mai cu seamă din cadrul famililor regale din întreaga lume. Accidentul auto în care aceasta a murit a lăsat oameni de peste tot de pe planetă în lacrimi. Multe au fost ipotezele care de-a lungul anilor au arătat cu degetul vinovații, dar de data asta alt scenariu spune că lady Di ar fi fost ucisă de un militar britanic. Informațiile în cauză ar fi fost furnizate poliției de rudele unui soldat, iar conform acestora Prințesa ar fi murit din cauza planului unui serviciu de elită al armatei britanice.

Scotland Yard a exclus chiar și cu noi ipoteze redeschiderea cazului în contextul în care tatăl lui Al Fayed a susținut în tot timpul acesta varianta unui nou complot. Casa Regală a refuzat să facă orice comentariu legat de aceste noi informații. Amintim că Prințesa Diana și Dodi Al Fayed și-au găsit sfârșitul într-un acident auto petrecut pe 31 august 1997, la Paris. Ancheta a stabilit următoarele: tragedia s-a produs din cauza mai multor factori, printre care și neglijența șoferului și lipsa centurilor de siguranță.

„Din momentul în care groaznica veste a ajuns la noi, duminica trecută, am văzut, în toată Anglia și în lume, expresia unei copleșitoare tristeți pentru moartea Dianei. Am încercat cu toții, în diferite moduri, să facem față acestui fapt. Nu a fost ușor să ne exprimăm sentimentul pierderii, deoarece șocul inițial este adesea urmat de un amestec de alte sentimente: neîncredere, neînțelegere, nemulțumire – și grijă pentru cei care rămân. Am fost cu toții emoționați în ultimele zile. Astfel, ceea ce vă spun acum, ca regină și ca bunică, vă spun din inimă. Mai întâi, vreau să aduc omagii Dianei. A fost o persoană excepțională și înzestrată cu multe calități. În vremuri bune sau rele, ea nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a zâmbi și de a râde, nici de a-i inspira pe ceilalți cu bunătatea și căldura ei. Am admirat-o și am respectat-o – pentru energia și implicarea ei în ajutarea altora, în special pentru devotamentul ei pentru cei doi fii ai săi”

Regina Elisabeta a II-a