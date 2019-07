După cazul de la Caracal, se pare că fiecare caută să arunce vina în altă parte și să-și scape pielea. Polițiștii susțin că procurul de caz nu le-a permis să intre în locuință înainte de ora 6:00. De partea cealaltă, procurorii susțin că, din contră, nu s-a intrat în locuință pentru că polițiștii nu aveau suficienți oameni.

Chestorul Ioan Buda, fostul șef al Poliției Române, cel care a fost demis vineri seara, după crima odioasă din Caracal, venea cu propriile explicații legate de motivul pentru care polițiștii nu au intrat în locuința lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6:00.

Ministrul spunea că procurorul de caz este cel care a interzis acest lucru. El ar fi dat ordin ca intervenția Poliției să nu se facă decât după ora 6 dimineața.

De cealaltă parte, procurorii se apără și vin cu propriil explicații. Ei susțin că abia la ora 5:30 polițiștii au format un efectiv pentru a putea intra.

Până atunci, n-ar fi fost oameni disponibili.

Cine ar fi procurorul care a condus intervenția din Caracal

Potrivit jurnalistei Sorina Matei, procurorul care a condus intervenţia este Cristian Ovidiu Popescu. El este angajat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal și el e cel care a solicitat și a și primit mandat de percheziție pentru a intra în locuința bărbatului care ar fi ucis-o pe adolescenta în vârstă de 15 ani.

„Procurorul care a stat la poartă ca imbecilul pana la 6.00, ca nu știe Codul Penal, este Cristian Ovidiu Popescu, de la PJ Caracal, chiar purtătorul de cuvant al institutiei care și-a închis telefonul și e, normal, de la gaska #rezist! E pe lista de semnatari de scrisori la fel de imbecile„, a scris jurnalista Sorina Matei pe Facebook.

Potrivit jurnalistei, în 2010, când Laura Codruța Kovesi era procuror general, magistratul din județul Olt a fost premiat pentru „pentru merite deosebite, in perioada 2009 – 2010, in activitatea profesionala, rezultate din instrumentarea unui numar mare de cauze, un numar ridicat de rechizitorii, cauze complexe sau cu impact in comunitate”.