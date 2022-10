Cine ar fi în spatele exploziei de pe podul Crimeii, de fapt. S-a aflat al cui ar fi camionul suspect care a explodat VIDEO

Cine a provocat explozia de pe podul Crimeii? RBC transmite că în spatele acesteia ar fi Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), citând surse din cadrul organelor de aplicare a legii. Deocamdată, SBU nu a comentat acuzațiile aduse.

SBU a publicat pe canalul său de Telegram o fotografie cu podul Crimeii avariat, un fel de ironie la adresa evenimentului tragic. SBU nu a confirmat direct informația, însă a publicat câteva versuri ale unul mare poet ucrainean Taras Șevcenko: „Răsare soarele/ Podul arde frumos, Privighetoarea din Crimeea/ se întâlnește cu SBU”.

Autoritățile din Ucraina au reacționat și ele pe rețelele de socializare cu privire la aruncarea în aer a podului strategic. Acesta face legătura între peninsula Crimeea și Rusia.

Consilierul președintelui Zelenski, Alexei Aretovici, a scris „Mahmureala de după aniversare”, făcând referire la ziua de naștere a lui Putin, care a avut loc vineri, acesta împlinind 70 de ani.

Potrivit anchetatorilor ruși, cel puțin trei persoane au fost ucise în urma exploziei care a avariat Podul Crimeii. De asemenea, rușii au afirmat că l-au identificat pe șoferul camionului capcană.

Explozia ar fi fost provocată de un TIR, iar presa rusă a publicat o imagine cu acesta, în timp ce venea din Krasnodar. Pe imaginile video surprinse de camerele de supraveghere de pe pod se vede un camion care circulă pe pod, exact în locul în care explozia a avut loc doar câteva momente mai târziu.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.

They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022