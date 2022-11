Cine ar fi câştigătorul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici” 2022. Concurentul s-ar fi dat singur de gol

Internauții stau cu sufletul la gură pentru a afla cine va fi finalistul premiat pentru abilitățile de care a dat dovadă în jungla dominicană. Chiar dacă nimeni nu are voie să vorbească despre evoluția situațiilor din competiție, telespectatorii reality-show-ului ar ști cine va câștiga marea finală. Vezi cine ar fi câştigătorul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022.

Vedetele din Republica Dominicană s-au întors acasă. Internauții i-au primit pe toți cu brațele deschise. Utilizatorii din mediul online au urmărit fiecare declarație făcută de celebritățile care s-au luptat, timp de câteva săptămâni, pentru marele premiu. Condițiile în care au trăit cu toții în junglă sunt greu de imaginat.

Niciunul dintre participanții la reality-show nu are voie să dezvăluie cum au evoluat situațiile în cadrul show-ului. Discreția a fost stabilită încă de la bun început, prin contract. Ce știm este că înfruntările pentru câștigarea marelui premiu au devenit, fără doar și poate, acerbe.

Dacă până acum concurenții au lucrat în echipă, spre final fiecare se concentrează pe persoana lui. În ultimele zile, au avut loc multe schimbări la PRO TV. Ruxi a strigat „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și a ieșit din competiție în favoarea Anisiei. Nu toți au privit cu ochi buni gestul, Giani Kiriță fiind de părere că totul a fost doar un teatru ieftin.

Tabăra Plăcerilor a pierdut-o pe Ioana Filimon. Aceasta a fost implicată și într-un scandal cu Cristi Mitrea, pe care l-a acuzat de jocuri psihologice. Luptătorul MMA vrea să o numească lider pe Roxana și să îl elimine pe Giani Kiriță din competiția din jungla dominicană.

Se duc adevărate lupte la reality-show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022. Toți concurenții au ochii ațintiți pe marele premiu al competiției. Nimeni nu știe cine va fi, concret, câștigătorul. Acest lucru se va afla abia în marea finală a emisiunii difuzate de PRO TV.

Celebritățile care au fost în Republica Dominicană nu au voie să vorbească despre ce urmează să se întâmple în junglă. Ajunși acasă însă, internauții au început să le analizeze cu meticulozitate declarațiile. Potrivit utilizatorilor din mediul online, câștigătorul competiției ar fi fost deja aflat.

„Gata, am revenit la viața normală. Am terminat filmările la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru miile de mesaje pe care le-am primit. Abia acum începe show-ul. The King is back!”, a transmis Giani Kiriță, după ce a revenit în România.