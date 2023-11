Cine a scris Crezul. Puţini credincioşi ştiu acest detaliu despre rugăciunea rostită aproape în fiecare zi

Dacă și tu te numeri printre persoanele credincioase, probabil ai frumosul obicei de a rosti în fiecare dimineață rugăciunea Crezul. Știi însă cine a scris-o sau compus-o? Puțini români cunosc acest detaliu.

Crezul este o rugăciune ce reprezintă o declarație de credință, așa cum indică și denumirea ei. La o simplă analiză, ajungem la concluzia că este compusă din mai multe afirmații. Aceste afirmații au luat forma unui crez despre care se spune că a fost folosit, de-a lungul timpului, la ritualurile de botez.

Rugăciunea rostită aproape în fiecare zi de către credincioșii ortodocși poate fi regăsită în istorie în mai multe forme. Cea care corespunde Bisericii Ortodoxe Române este Crezul de la Niceea, Simbolul credinței sau pur și simplu Crezul. Formularea a fost stabilită la Primul și Al Doilea Sinod Ecumenic.

Se spune că rugăciunea Crezul a fost definită de Sfinții Părinți de la aceste două Sinoade Ecumenice, ce au avut loc la Niceea și Constantinopol, pentru a combate diferite erezii, în special arianismul, apolinarianismul, macedonianismul și hiliasmul.

Chiar dacă este o rugăciune pe care mulți o rostesc când își încep ziua, puțini sunt credincioșii care știu cine a scris Crezul. Părerile sunt împărțite. Potrivit unei tradiții din Biserica coptă, autorul ar fi Sf. Atanasie al Alexandriei, pe vremea când era diacon.

Alte voci spun că rugăciunea Crezul a fost compusă de cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos, pe baza unor întrebări ce le erau adresate celor care intenționau să se convertească la creștinism. Un exemplu de astfel de interogații ar fi fost păstrat în Tradiția Apostolică a lui Hippolit.

Credo in Deum Patrem omnipotentem; Creatorem caeli et terrae. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferna; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus (est) judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam ecclesiam catholicam; sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam aeternam. Amen.