Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit religios în mare secret! Chiar dacă fanii cuplului au aflat în ultima clipă că aceștia au decis să aibă parte de un eveniment spectaculos, apropiații le-au stat alături în fiecare moment. Totuși, toată lumea a remarcat că au existat câțiva absenți.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu și-au unit destinele la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Chiar dacă acest eveniment trebuia să aibă loc mult mai repede, pandemia le-a dat planurile celor doi peste cap. Aceștia au încercat să fie extrem de discreți și să invite la eveniment doar familia și prietenii apropiați, dar din fotografiile postate s-a observat că anumite vedete nu au stat alături de cuplul faimos.

Cei doi i-au cununat de curând pe Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, dar, din păcate, aceștia nu au ajuns la evenimentul ce a avut loc în Timișoara. Chiar în ziua în care nașii lui s-au căsătorit religios, prezentatorul de la Neatza a participat la un raliu. Acesta s-a pozat într-o mașină de curse și a distribuit fotografia în mediul virtual, lăsând să se înțeleagă că nu a putut să fie alături de prietenii săi.

De 6 ani formează un cuplu Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, așa că toată lumea aștepta ca ei să se căsătorească religios. Chiar dacă aceștia au făcut în urmă cu ceva timp cununia civilă, se pare că vedetele au așteptat ca măsurile impuse de autorități în contextul pandemic să se relaxeze pentru a păși împreună la altar. Bineînțeles, blondina a așteptat acest moment minunat pentru a se îmbrăca într-o superbă rochie de mireasă.

Fosta Mama Natură a purtat pentru acest eveniment o rochie lungă, albă, cu o crăpătură pe picior, ce i-a pus în evidență silueta perfectă. Între timp, soțul ei a optat pentru un costum și o cămașă albă. Aceștia s-au putut bucura de o nuntă ca în povești alături de apropiații lor, dar nu i-au uitat pe fani. Cei doi au transmis câteva mesaje emoționante în mediul virtual ce au legătură cu tot ce s-a întâmplat în viața lor de cuplu.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu/ Fiecare dintre voi care se bucură pentru fericirea noastră, are un loc cald in inima si familia noastra.”, au scris Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu pe Instagram.