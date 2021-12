Cine a fost tatăl lui Nuțu Cămătaru și ce legătură avea cu celebrul Marian Vanghelie

Pentru lumea interlopă este cunoscut ca Nuțu Cămătaru, dar în buletin numele real este de Ion Balint. În cartea lansată de celebrul interlop se fac referiri la multe nume din politica românească a acestor ultimi ani, dar și despre familia acestuia. Între paginile cărții cititorul va ajunge și la capitolul unde se vorbește despre fostul primar Marina Vanghelie și despre legătura acestuia cu tatăl celebrului interlop.

În urmă cu câteva zile, luând prin suprindere pe toată lumea, Codin Maticiuc și Nuțu Cămătaru lansau o carte ce avea să fie vândută imediat. Toate cele 15.000 de exemplare, așa cum anunța chiar Maticiuc, erau epuizate la 48 de ore de la lansare.

De la copilăria lui Ion Balint din celebrul cartier Ferentari și până la legăturile cu diferitele figuri politice ale ultimilor ani, toate sunt prezentte în acastă carte. Unele dintre ele, așa cum declara Nuțu Cămătaru la conferina de presă, sunt cu lux de amănunte, altele sunt descrise dar fără a da nume, ceea ce face și mai intrigantă povestea.

În capitolele dedicate familiei sale, Nuțu Cămătaru vorbește de tatăl său, dar și despre bunic, Fane Cămătaru, care fusese un mic burghez, sau cel puțin așa-l descrie interopul în cartea sa. De cealaltă parte, venind din câmpiile Bărăganului în București, tatăl lui Nuțu Cămătaru avea să devină cizmar cunoscut în București, pe vremea comunismului, acesta ajungând director la Cooperativa Meșteșugărească ”Arta Încățămintei”.

Deși aceste povești apar acum în recenta carte biografică publicată, „Dresor de lei şi de fraieri- Viaţa lui Nuţu Cămătaru”, legătura lui Marian Vanghelie cu tatăl lui Nuțu, era confirmată și de fratele acestuia, Sile Cămătaru într-un interviu acordat cu ceva vreme în urmă, acesta din urmă declarând:

„Eu, înainte, pe vremea lui Ceaușescu, am avut cooperativă la domiciliu, cu angajați. Deci nu m-am apucat ieri să fac afaceri. Și au ieșit anumite speculații, ca de exemplu, la cooperativa la care am lucrat, am fost coleg cu ăsta, cu Marian Vanghelie. El era mașinist șef, eu aveam cooperativă la domiciliu.

Mașiniștii erau cei care coseau fețele de pantofi. Eu eram șef producție, șef cizmar care trăgea pe calapod, care finisa pantofii. Asta era prin ‘85-’86.(…) Am văzut că multă lume face mișto de el, poate nu se exprimă corect sau poate nu are școala asta a vorbirii, dar voința lui e de respectat”, a spus Sile Cămătaru la Realitatea TV.