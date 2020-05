Cine a câștigat Suvivor România – LIVE UPDATE.

În această seară de sâmbătă 30 mai 2020, de la ora 20:00, a avut loc Marea finală a celui mai urmărit reality show de pe Kanal D, Survivor România. Cine este câștigătorul competiției Survivor România?

Cei patru finaliști de la Survivor România s-au luptat în această seară, pentru marele premiu în valoare de 250.000 de lei și pentru trofeul Survivor România

Lola este tânăra de 32 de ani, din Chișinău, care locuiește de 12 ani în București. Este de profesie antrenor personal de fitness, agent de vânzări pentru asigurări de viață și MC.

Elena Ionescu. este artista care a fost vocea trupei Mandinga, timp de zece ani, începând cu anul 2006. Ea a urcat pe scenă la vârsta de șase ani și a participar la numeroase concursuri naționale și internaționale. Este licențiată în Jurnalism și a absolvit Școala Populară de Artă, Secția Canto și Teatru.

Emanuel Neagu are 23 de ani, este de profesie dansator. Este originar din Cocorăștii Colt, județul Prahova, dar locuiește în București.

Iancu Sterp este fratele celebrului cântăreț Culiță Sterp. El a mai participat și la emisiunea matrimonială Puterea Dragostei, tot de pe Kanal D.

„Nu pot să spun că am plecat neapărat de la confort pentru că eu am o fermă de oi și vara le ducem la munte și vrând, nevrând, nu am tot timpul oameni și așa că sunt nevoit să merg și eu acolo și să dorm într-o baracă poate mai rea decât asta unde am venit aici. Unde sunt și șobolani și e frig, plouă, deci sunt obișnuit cu condițiile, asta nu o sa fie greu pentru mine”, a spus Iancu Sterp când a intrat în concurs la Survivor România.