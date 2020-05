Anunțul lui Cosmin Cernat, înainte de marea finală Survivor. Ce se va întâmpla la Fan Arena

View this post on Instagram

“FanArena”, editie de colectie, imediat dupa Marea Finala “Survivor Romania”, sambata, de la 00:30, la Kanal D! @cosmin.v.cernat : “Va fi o editie de colectie, avand in vedere ca vom intra, in direct, la foarte scurt timp dupa ce se va afla cine va fi detinatorul trofeului . Desemnarea marelui castigator < Survivor Romania>, prin votul publicului, va naste emotii, va aprinde pasiuni. Astept cu nerabdare deznodamantul, decizia celor de acasa. Am si eu emotii pentru ca in tot acest timp in care s-a desfasurat competitia , i-am urmarit pe concurenti, i-am cunoscut apoi in emisiune, pe masura ce au iesit din concurs, le-am cunoscut familiile, apropiatii, am aflat lucruri extraordinare despre fiecare”. #fanarena #survivorromania #kanaldromania