Cine a cântat Imnul Național la parada de 1 Decembrie. Este fiul unui lăutar cunoscut

Astăzi, de 1 Decembrie, a avut loc parada militară de sub Arcul de Triumf, în prezența înalților oficiali români, alături de președintele Klaus Iohannis. Momentul de deschidere, așa cum este normal, a fost cel al intonării Imnului de Stat, dar puțini sunt cei care știu cine a cântat la parada de 1 Decembrie. Citește mai departe și află cine a cântat Imnul Național la parada de 1 Decembrie, mai ales că este fiul unui lăutar cunoscut.

În această dimineață, începând cu ora 11:00 a avut loc ceremonia acestei zile importante pentru toți românii de pretutindeni.

În prezența președintelui Klaus Iohannis și a Statului Major al Armatei Române, au avut loc defilările soldaților români, precum și a altor armate străine, aflate pe teritoriul României.

O premieră a fost prezentarea elicopterelor Black Hawk, achiziționate de la americani, deși vremea de afară nu a fost una favorabilă. Românii aflați la Arcul de Triumf au putut vedea dotările Armatei Române, iar înainte de toate a avut loc momentul solemn al intonării Imnului de Stat.

Momentul solemn a fost, de altfel, și o surpriză pentru audiența aflată aici, și anume cine a cântat Imnul Național la parada de 1 Decembrie.

Conform informațiilor, este vorba despre Alexandru Constantin, cunoscut în lumea artistică sub numele de Alex Gigantu, fiul unui mare lăutar cunoscut, Nicu Gigantu.

Pentru românii care au frecventat celebrul restaurant ”Casa Doina”, numele celor doi sunt extrem de cunoscute. Așa că, prezența lui Alexandru Constantin nu ar trebui să fie o mare surpriză, acesta declarând, “Este cea de-a cincea paradă la care cânt”.

Deși ar putea părea surprinzătoare prezența lui la parada de 1 Decembrie, există și un motiv întemeiat pentru care a fost ales să cânte Imnul de Stat astăzi. Conform interviului acordat pentru Cancan, Alexandru Constantin spunea că:

”.. sunt solist al Ansamblului Artistic ‘Doina’ al Armatei din 2017. Înainte am fost profesor de muzică, între 2012 și 2016, la grădiniță și la Școala de Muzică din Sectorul 3. Am absolvit Conservatorul București la Interpretare Muzicală Canto, am avut colaborări cu Ovidiu Komornik și Marcel Pavel.

Sunt invitat oficial la toate delegațiile și momentele oficiale ale Ministerului Apărării pentru a cânta imnul și alte cântece. Fac parte din personalul civil. Este cea de-a cincea paradă la care cânt. Prima dată l-am cântat la parada din 2017. De fiecare dată când sunt cooptat să cânt imnul national, emoția este diferită, dar frumoasă, încerc să o folosesc în mod constructiv. Sentimentul acesta de român patriot ar trebui să existe în fiecare zi, nu doar în zi de sărbătoare.

Este un moment deosebit, este o onoare pentru mine de fiecare dată, accept cu plăcere și doresc să iasă lucrurile cât mai bine, îmi place performanța. Noi începem cu o lună înainte repetițiile, dar chiar dacă se fac repetiții temeinic momentul actului artistic a fost emoționant. Prima dată când am interpretat imnul, emoțiile au fost ieșite din comun.”, declară Alexandru Constantin, conform Cancan.