Cine a amenințat-o cu moartea pe Mihaela Buzărnescu. „Mi-a spus că știe unde stau!”

Mihaela Buzărnescu (31 de ani, locul 111 WTA) a dezvăluit că a fost amenințată cu moartea în urmă cu doi ani, în timpul turneului din Charleston, Statele Unite ale Americii. Sportiva a primit atunci un mesaj în limba engleză în care un individ i-a transmis că va veni după ea să o ucidă.

Mihaela Buzărnescu a fost amenințată cu moartea în timpul turneului din Charleston

Numărul 111 WTA a mărturisit că a primit amenințări cu moartea și a raportat cazul la WTA, iar ulterior și-a angajat un bodyguard. Mihaela nu este singura jucătoare de tenis care a primit amenințări.

„Acum doi ani, la Charleston, am mai avut un episod negativ. Mi-a spus că știe unde stau și că vine să mă omoare, pe mine și pe tatăl meu. Era un mesaj în limba engleză. Am raportat la WTA că am fost amenințată cu moartea. Avem o platformă prin care putem să raportăm. Apoi, în fiecare zi am avut bodyguard cu mine. La un moment dat mă și speriasem. Heather Watson (n.a. – tenismenă britanică) mi-a spus că primește astfel de mesaje în fiecare zi”, a declarat sportiva pentru GSP.

Mihaela Buzărnescu a câștigat un singur trofeu în întreaga sa carieră, cea mai bună poziție ocupată în clasamentul WTA fiind în august 2018, când a ajuns până pe locul 20. Din nefericire, ea a suferit o serie de accidentări care au ținut-o departe de terenul de tenis. Sportiva a câștigat din tenis peste 2 milioane de dolari.