Cină scumpă pentru Monica Gabor. Ce i-a preparat Irina, fiica ei, e sănătate curată

Cină scumpă pentru Monica Gabor. Fiica ei, Irinuca, a răsfățat-o pe mama ei cu o cină formată din ingrediente pline de nutrienți, vitamine, minerale, proteine, fibre. Monica Gabor le-a arătat și fanilor săi ce anume i-a pregătit Irinuca de mâncare, o farfurie foarte atractivă din punct de vedere vizual.

Monica Gabor a fost mereu preocupată de silueta ei. Și chiar dacă nu mai activează ca fotomodel, obiceiul de a avea grijă la alimentație a rămas. Vedeta le-a arătat fanilor ce mănâncă de se menține în formă, mai cu seamă că mâncarea i-a fost pregătită cu multă dragoste chiar de fiica ei, în vârstă de 14 ani.

Irina Columbeanu i-a pregătit mamei sale o cină ce a constat în diverse fructe, legume și semințe, ieșind o farfurie extrem de atractivă vizual. Elementele din farfuria Monicăi Gabor sunt: morcov ras, roșii cherry, felii de castravete, avocado, cartof dulce, năut, afine, măsline verzi, semințe de susan și muguri de pin.

Deși cina Monicăi Gabor nu este una inaccesibilă, nici nu se poate spune că e chiar la îndemâna oricui. Cele mai scumpe ingrediente din farfuria ei sunt mugurii de pin, care costă circa 20 de lei/punga de 50 de grame, avocado (6 lei bucata), roșiile cherry (15 lei/kg), afinele (60 lei / kg). Podusele din farfuria sa sunt de post și extrem de sănătoase și pline de nutrienți.

Și Monicăi Gabor îi place să petreacă timp în bucătărie, gătind pentru iubitul ei mâncare românească, dar și asiatică. Astfel că în numai o singură zi vedeta i-a pregătit afaceristului chinez mai multe feluri de mâncare, precum chifteluțe românești din carne tocată, chifteluțe din cartofi, batoane de cereale, supă de varză kale, paste, sos pesto din nuci și creveți pe grătar cu cartofi natur.

Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicăi Columbeanu, s-a confruntat cu probleme de sănătate serioase în urmă cu aproximativ o lună. El a fost operat, după ce a suferit un accident vascular cerebral.

„Mă simt bine. A decurs (n.r. operația) fără probleme, destul de ușor. Am plecat acasă. Am simțit ceva ciudat în legătură cu orientarea în spațiu! Îmi era destul de greu să conduc mașina. Am primit ajutor din partea unui prieten”, spunea Irinel Columbeanu pentru Antena Stars.