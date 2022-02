Irina Columbeanu, transformare radicală de când e în America. Mai să nu o recunoști ce sofisticată e!

Irina Columbeanu are vârsta de 15 ani și este total transformată de când s-a mutat în SUA, la mama ei, Monica Gabor, în vârstă de 34 de ani. Adolescenta îi seamănă tot mai mult, cu fiecare zi, cu Monica Gabor, după cum se poate vedea și într-o serie de imagini publicate recent de tânără.

Irina Columbeanu s-a transformat radical de când s-a mutat în SUA, la mama ei. Adolescenta în vârstă de 15 ani ar putea începe o carieră de succes în lumea modelling-ului.

Irina Columbeanu a devenit o adolescentă ce oricând ar putea defila pe podiumurile de modă. De când s-a mutat în Malibu, ea s-a transformat radical și a învățat să își pună în valoare atuurile fizice moștenite de la mama ei. Ea are încredere de sine, fapt care se vede din felul în care pozează și știe să capteze atenția.

Irina Columbeanu a publicat recent poze făcute în casa din Malibu în care stă cu Monica și cu Mr. Pink. Ea și-a etalat picioarele de model într-o rochie neagră, destul de scurtă ca să le scoată în evidență, dar suficient de lungă pentru a fi potrivită vârstei fragede.

Monica Gabor își susține fiica tot timpul, fiind tare mândră de ea. Dovada o face și cel mai recent comentariu lăsat de aceasta în dreptul noilor imagini:

„You understood the assignment”. (trad. „Ai înţeles tema”).

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, s-a mutat de trei ani în Malibu, Statele Unite al Americii, pentru a locui alături de mama ei şi iubitul mamei ei, Mr. Pink, pe numele lui real Poe Qui Ying Wangsuo.

Irina Columbeanu este și o adolescentă foarte deşteaptă, integrându-se perfect în State. În iunie 2021, aceasta a absolvit acolo echivalentul ciclului gimnazial în România.

Deși e departe de tatăl ei, Irina Columbeanu păstrează legătură cu tatăl ei, care a lansat recent două cărți despre viața sa, iar la lansarea primei sale cărţi, în data de 15 decembrie, l-a felicitat pe reţelele sociale. Bucuros că fiica sa îl susţine, fostul milionar a publicat şi el un mesaj pentru Irina.

„Mulțumesc frumos, Irina! Sărbători fericite, ai grijă de tine și don’t miss a rooftop live view of the world famous LA New Year’s Eve fireworks” (n.r. Nu rata să vezi live, de la înălțime, celebrul foc de artificii din Los angeles, de Anul Nou)”, i-a răspuns Irinel, pe Instagram.