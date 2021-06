Cimitirul în care Mihai Mitoșeru are interzis. Mama lui a spus motivul interdicției EXCLUSIV

Pe 2 iulie se împlinesc 21 de ani de la teribilul accident de mașină, în care Cristina Duca, logodnica lui Mihai Mitoșeru, și-a pierdut viața. Acuzat că ar fi fugit de la locul accidentului și că el ar fi fost de fapt la volan, în momentul producerii tragediei, familia Cristinei nu îl poate ierta nici azi pe celebrul actor. Camelia Mitoșeru ne-a făcut dezvăluiri, pentru playtecht.ro: ”Tatăl fetei ne-a interzis să mergem la cimitir, la Cristina. Mihai și acum îi aprinde câte o lumânare la Biserică”.

Mihai Mitoșeru nu merge în acest cimitir niciodată. Mama lui a spus motivul dureros al interdicției

Tatăl Cristinei Duca: ”El și mama lui m-au mințit!”

După accidentul de mașină, Ștefan Duca, tatăl Cristinei Duca, i-a adus grave acuzații lui Mihai Mitoșeru: ”Nu l-aș fi învinovățit pe Mihai dacă nu exista lașitatea lui și a mamei sale, care i-a făcut să-mi învinovățească copilul!

Nu pot să iert că, imediat după accident, nu m-au sunat să-mi spună. Au vorbit între ei, prin telefon, 50 de minute. Aveam puterea să trec peste durerea de tată care-și pierde copilul – accidente d-astea au loc! – dar el și mama lui m-au mințit. Mihai nici măcar nu și-a cerut iertare. În schimb, m-au bălăcărit prin ziare”.

Camelia Mitoșeru: ”Nici acum nu știu cine a fost la volan”.

Contactată de reporterii playtech.ro, Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai, ne-a vorbit despre tragedia de acum 21 de ani: “Când a fost accidentul, tatăl Cristinei își părăsise familia pentru o altă femeie, chiar dacă nu divorțase de soția lui. După părerea mea, cred că el a înnebunit atunci. Am suferit mult după dispariția Cristinei, am tratat-o ca pe copilul meu. Nu am mai vorbit de atunci, păcat, puteam măcar să rămânem cunoștințe.

Eu zic că tatăl Cristinei a făcut atunci o depresie și a început să ne înjure prin toate ziarele. Un accident este un accident, nu ai cum să îi faci ceva. Eu nici acum nu știu cine a fost la volan după atâta timp. Așa a fost să fie, nu avem cum să ne punem cu Dumnezeu. Ne-a și interzis să mergem la cimitir, la Cristina, Mihai și acum îi aprinde o lumânare la Biserică”.

Femeia nu crede că fiul ei a fost blestemat de familia Cristinei: “Nu știu când se însoară fiul meu. Nu este un blestem că nu se pune și el la casa lui. După accidentul cu Cristina, Mihai a stat timp de nouă ani singur, a iubit-o foarte mult. Plus că Mihai nu se însoară, pentru că așa este firea lui, seamănă cu taică-su, după ce l-am lăsat eu pe taică-su nu s-a mai lipit nicio femeie de el”.

Mihai Mitoșeru: ” Nu m-a lovit destul Dumnezeu că mi-a luat-o pe ea?”

După accident, Mihai Mitoșeru declara, pentru libertatea.ro: ”Marea problema a vieții mele e una singură: că nu mai e Cristina! Atât! Nimic nu poate să mi-o mai aducă înapoi, orice s-ar întâmpla. Asta e problema: că ea a murit. A fost un accident. Unul dintre ei a murit, da?! Unul din cei doi. Putea sa moară celălalt, putea să nu moară niciunul. Dar unul a murit. Cine suferă cel mai tare? Păi suferă celălalt. Cine a fost lovit de Dumnezeu cel mai tare? Pai ălălalt! Nu m-a lovit destul Dumnezeu ca mi-a luat-o pe ea?! Eu tot ce am avut de zis, am spus la Poliție”.