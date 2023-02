Ciclonul polar a lovit România din plin. Cât va mai fi frig și ger în țară

Ciclonul polar a lovit România din plin, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunță că a adus în teritoriu și temperaturi de peste -30 de grade Celsius. Tot specialiștii ANM au anunțat acum cât va mai fi frig și ger în țară.

Cea mai joasă temperatură înregistrată în România, adusă de ciclonul polar care a pus stăpânire pe țara noastră, s-a înregistrat la Întorsura Buzăului, unde termometrele au coborât până la -31 de grade Celsius.

Gerul și-a făcut apariția în aproape toate regiunile României, iar meteorologii nu au vești bune. Gerul va persista în România, iar temperaturile resimțite vor fi mai mici, fiind accentuate de vânt.

„Într-adevăr, ne regăsim sub influența unei mase de aer polar ce a determinat temperaturi minime foarte scăzute, temperaturi sub pragul gerului sub -10 grade în multe zone din țară, mai frecvent în nordul, în centrul teritoriului, în zona deluroasă din sud.

De altfel, ne așteptăm ca astfel de valori să avem și în noaptea care urmează, poate chiar mai extinse de atât.

Adică dacă în noaptea care a trecut în zona de câmpie din sud, din est au fost temperaturi ușor mai ridicate, adică -7 -8 grade la noapte ne așteptăm ca valori de -10 grade să înregistrăm în multe zone de câmpie din partea de sud și de est a teritoriului.

Cu alte cuvinte, această masă de ger, aș putea spune, va fi mai extinsă în noaptea care urmează, însă după aceea așteptăm o încălzire treptată a valorilor termice”, a declarat Alina Șerban, meteorolog în cadrul ANM, la Antena 3.