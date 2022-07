Christian Sabbagh, răscolit profund de războiul din Ucraina. Ce a trăit prezentatorul Kanal D în copilărie

Christian Sabbagh este răscolit profund de războiul din Ucraina. Prezentatorul Știrilor Kanal D înțelege ceea ce se întâmplă și astăzi în Ucraina, nu doar prin prisma unui jurnalist de război, ci și prin ochii copilului care a trăit războiul din Liban. Prin ce a trecut prezentatorul TV în copilărie, vedeți în rândurile de mai jos.

Cristian Sabbagh a făcut dezvăluiri despre copilăria lui din Liban. Acesta a văzut pe când era copil atentate și orașe distruse, până la momentul când părinții lui s-au stabilit în România.

Vezi doar suferință, lacrimi, copiii care în loc să crească într-un cămin, să aibă ce le trebuie, sunt nevoiți să ia calea exilului. Am revăzut scene din Liban, din copilăria mea. Am retrăit acele momente. Problema refugiaților o știu bine, m-am ocupat de asta ani de zile, am relatat și despre refugiații sirieni care încercau să forțeze granița dintre Turcia și Grecia.

Este o dramă care se va întinde pe generații, sunt țări distruse aproape în totalitate și oamenii nu au unde să se mai întoarcă”, a declarat Cristian Sabbagh, conform ego.ro.