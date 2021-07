Christian Eriksen, „prins” în poză de un fan. Cum arată starul Danemarcei după externare

Christian Eriksen a fost „prins” în poză de un fan, după ce starul Danemarcei s-a externat. Mijlocașul de 29 de ani a jucat doar 43 de minute la acest Euro. El a suferit un infarct chiar în timpul primei partide din grupe, contra Finlandei. Eriksen a fost resusictat, apoi transportat la spital unde a fost supus și unei intervenții chirurgicale. Fotbalistul de la Inter Milano a fost externat și se recuperează alături de familie, în țara natală.

Christian Eriksen a apărut, într-o poză, pentru prima oră după externarea din spital. Vedeta naționalei Danemarcei a oferit cel mai dramatic moment de la Euro 2020. Eriksen a suferit un infarct în timpul partidei cu Finlanda. Doar intervenția promptă a colegilor și doctorilor i-au salvat viața, el fiind resuscitat minute în șir. Până la urmă, mijlocașul de la Inter Milano a fost transportat la un spital din Copenhaga unde a fost stabilizat. Ulterior, lui Eriksen i s-a montat un defibrilator cardiac, apoi a fost externat.

La câteva zile de la incident, fotbalistul a postat pe contul de Instagram o fotografie de pa patul de spital. El mulțumea fanilor pentru încurajări și își îmbărbăta colegii din națională pentru viitoarele meciuri de la Euro. Danezii au jucat fiecare partidă cu gândul la Eriksen și, în cele din urmă, au reușit un miracol. Deși au debutat cu două înfrângeri la turneul final, ei au reușit să își revină și să se califice în semifinale. Miercuri, 7 iulie, pe Wembley, de la ora 22.00, ei vor înfrunta naționala Angliei, sperând să repete performanța din 1992, când au câștigat trofeul.

Eriksen, în schimb, s-a retras în Odense, alături de familie, unde urmează programul de recuperare. Medicii încă nu știu dacă jucătorul de 29 de ani va mai putea juca fotbal la nivel înalt. Dar, în așteptarea vedictului medical, Eriksen profită de clipele petrecute cu familia. El a fost văzut pe o plajă din Danermarca și asaltat de fani. Unul dintre ei, un puști de 11 ani, a făcut și o fotografie cu starul danez, scrie publicația The Sun. Astfel, Eriksen a apărut în prima imagine de după externarea din spital.

Puștiul, pe numele său, Bjorn Bindzus, a declarat că se bucură că și-a făcut curaj pentru a face acea poză. El a recunoscut că nu a văzut incidentul din timpul partidei cu Finlanda, a cărui victimă a fost chiar fotbalistul său preferat.

Am filmat o reclamă în zonă și am mers la masă împreună cu mai mulți colegi. Când l-am văzut, am rămas fără cuvinte. Mă bucur că mi-am făcut curaj și am reușit să facem această poză. Recunosc că nu am văzut incidentul de la partida cu Finlanda, dar Eriksen părea într-o dispoziție bună. A fost minunat că am reușit să vorbesc cu el! Mă uit la meciuri doar când joacă echipa Danemarcei și Christian este fotbalistul meu preferat”, a spus Bjorn pentru televiziunea britanică BT.