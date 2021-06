Christian Eriksen, primele declarații după stopul cardiac. Ce dorință are fotbalistul

Fotbalistul danez Christian Eriksen a făcut primele declarații după incidentul șocant de sâmbătă, din meciul cu Finlanda, în care a făcut stop cardiac. Mijlocașul danezilor le-a mulțumit celor care i-au fost alături și l-au încurajat în toată această perioadă. Iată care este cea mai mare dorință a sa acum.

În minutul 43 al partidei dintre Danemarca și Finlanda de la Euro 2020, disputată la Copenhaga, Eriksen s-a prăbușit brusc pe gazon sub privirele îngrozite ale celorlalți jucători și ale spectatorilor din tribune. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a fost resuscitat minute în șir și dus ulterior cu ambulanța la spital, în stare stabilă. De pe patul de spital el le-a transmis colegilor săi să continue partida. Eriksen se află acum în afara oricărui pericol, însă cariera sa este pusă sub semnul întrebării de către medici.

Doctorul echipei Danemarcei, Martin Boesen, a vorbit despre clipele de coșmar în care a fost nevoit să îi acorde primul ajutor pentru a-l readuce la viață pe jucător.

„Când am ajuns, respira. Dar situația s-a înrăutățit brusc. Nu mai avea puls. Am pornit masajul cardiac. Christian s-a agățat de viață. L-am readus printre noi și am vorbit cu el înainte de a-l transporta la spital”, a precizat medicul, potrivit Mail on Sunday.