Chifteluțele care îți purifică organismul. Secretul ingredientului care le face roșii

Dacă te-ai decis ca după perioada de Sărbători să elimini excesele, atunci îți venim în ajutor cu un preparat sănătos și sățios, dar și foarte delicios. Acest preparat are în prim-plan sfecla roșie.

Ingrediente chifteluțe din sfeclă roșie

4 sfecle medii, coapte

1 conservă fasole roşie (400 g)

100 g orez fiert

1 ou

2 căţei de usturoi

2-3 linguri făină

1 linguriţă pudră de ceapă

sare

piper

ulei, pentru prăjit

Mod de preparare chifteluțe din sfeclă roșie

Sfeclele se curăță de coajă, se dau prin răzătoare și se pun la scurs într-o sită. Se scurge și fasolea din conservă și se pasează grosier. Într-un bol adânc, se pun sfecla, fasolea, orezul fiert, oul bătut, făina, usturoiul zdrobit, pudră de ceapăm sare și piper după gust. Se amestecă și se lasă compoziția la frigider vreme de 30 de minute. Cu mâinile umezite în prealabil, se formează chiftele și se prăjesc în ulei, după care se servesc cu salata preferată.

Beneficiile sfeclei roșii

Sfecla roșie consumată sub formă de suc, în fiecare zi, organismul primește multe substanțe nutritive caer ajută la ameliorarea anumitor probleme de sănătate. În plus, sfecla roșie ține tensiunea arterială sub control, îmbunătățește performanțele atletice, poate să reducă inflamațiile din corp, iar lista beneficiilor continuă. Sfecla roșie este săracă în calorii, dar este și o sursă bună de vitamine și minerale, esențiale pentru funcționarea organismului. De menționat este că 100g de sfeclă roșie conține: 43 de calorii, 88% apă, 1.7g de proteine, 9.6g de carbohidrați, 6,8g de fructoză, 2,8g de fibre și 0.2g de grăsimi.

De ce are sfeca culoarea roșie

În ce privește conținutul de vitamine și minerale, consumul de sfeclă roșie asigură organismului următoarele:

vitamina B9 (acid folic): 20% din dzr

vitamina C: 6% din dzr;

mangan: 16% din dzr;

potasiu: 9% din dzr;

magneziu: 6% din dzr;

fosfor: 4% din dzr;

fier: 4% din doza zilnică recomandată

De asemenea, în compoziția sfeclei roșii se găsesc și alți compuși cu beneficii pentru sănătate. Astfel, betanina este pigmentul ce conferă culoare legume rădăcinoase, despre se spune că prevină oxidarea colesterolului “rău” (LDL), respectiv că împiedică deteriorarea ADN-ului.

Nitriții și nitrații care se găsesc în sfecla roșie ajută la scăderea tensiunii arteriale. Când compușii traversează arterele inimii, transmit semnale către celulele musculare din jurul arterelor ca să se relaxaze. Relaxarea acestor celule, vasele de sânge se dilată iar, astfel, tensiunea arterială scade. De asemenea, un consum constant de sfeclă roșie ajută la îmbunătățirea performanțelor atleticilor și cicliștilor. Sfecla roșie conține și o cantitate importantă de fibre.