Cherhanale la Marea Neagră. În ce stațiuni găsești cel mai bun pește proaspăt, de fapt

Cele mai bune preparate pe care le poți mânca vara sunt cu siguranță pe bază de pește. Carnea de pește este preferată în special în sezonul cald pentru că pică destul de ușor. Aproape că nu există vreun român care să nu treacă o dată pe la Marea Neagră, iar în popasul acesta cu siguranță profită de ocazie și consumă produse din pește pe care le găsesc proaspete direct de la sursă.

Românii știu că cele mai bune preparate din pește sunt consumate chiar de la sursă, la Marea Neagră sau la Dunăre. În zonele acestea găsești niște preparate delicioase pe bază de pește, iar desigur că tocmai mâncarea e una din lucrurile la care trebuie să acorzi atenția atunci când pleci în câteva zile de relaxare sau chiar în vacanță. Un top al restaurantelor te va ajuta cu siguranță să știi unde să mergi exact la țintă.

Trebuie să fii atent la fructele de mare pentru că proaspete sunt delicioase pentru cei ce le preferă, dar consumul lor exagerat poate aduce organismului metale grele pe care nu le putem neglija. E de preferat să întrebi bucătarul de la restaurantul unde servești masa dacă acestea sunt proaspete sau congelate, pentru că e de preferat să nu le consumi pe cele din a doua categorie dacă ești sensibil. E important să știi că peștii cruzi sau incompleți gătiți care sunt în mare parte specifici rețetelor chinezești/coreene nu sunt recomandați în sezonul cald pentru că vara.

„Românii sunt un popor evlavios şi ţin cont de dezlegările la peşte pentru că ţin postul în proporţie destul de mare şi bineînţeles că în aceste zile creşte şi consumul de peşte. Faţă de cele 4 – 6 kilograme de peşte cât se consumă ca medie multianuală în România, în zilele cu dezlegare la peşte cred că acest consum se dublează.

Eu consider că s-a ajuns la 6 kilograme pe locuitor într-un an, iar consumul va creşte în continuare şi datorită acvaculturii. Înainte de 1989, în România se consuma anual între 8 şi 10 kilograme de peşte pe locuitor, dar aveam o flotă de pescuit, iar peştele era mult mai accesibil la preţ. Eu mă străduiesc prin profesia pe care o am să pun în atenţia românului peştele şi fructele de mare ca fiind cea mai sănătoasă carne care există”

Preşedintele Ro-Fish (Sursa: Agerpres)