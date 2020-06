Chef Sorin Bontea, accident în timpul filmărilor de la Chefi la Cuțite. Ce i s-a întâmplat vedetei Antena 1

Sorin Bontea a avut parte de o accidentare ușoară în timpul filmărilor noului sezon al show-ului Chefi la Cuțite. Ce s-a întâmplat marelui chef și ce au spus internauții când au aflat?

Viața în bucătărie este pe atât de frumoasă datorită mirosurilor îmbietoare și a combinațiilor de ingrediente, pe atât de grea din cauza efortului depus și a orelor petrecute exclusiv în picioare și deseori într-o căldură infernală. Chiar și marii chefi își mai prind degetele în noile ustensile de bucătărie sau, din neatenție, uită de regulile de bază. Din cauza rapidității, cel mai probabil dintr-o probă, cunoscutul bucătar s-a ars serios la o mână. Cei care urmăresc emisiunea știu cât de important e să te miști repede la bancul de gătit și să ai mintea ageră care să-ți aducă rețetele necesare probelor de foc la care-i supun jurații în audiții, ulterior producătorii.

Comentariile au curs continuu la postarea câștigătorului Asia Express de anul acesta. Majoritatea fanilor lui l-au asigurat că e în regulă să se întâmplă și la case mai mari și i-au spus să fie mai atent, pentru că mâinile sale valorează imens. În timpul acesta, unii s-au ținut de șotii, spunându-i că a vrut să se bronzeze și-n palmă. „😒 Să vă faceți repede bine..!”,”pss ce dureros este..sănătate🙏🙏🙏”,”E dureros si sa privesti 🙈”,”Ai vrut să te bronzezi si in palma”, au fost doar câteva din cometariile internauților.

”La muncă, m-am angajat la 16 ani. Eram ajutor de bucătar. Cred că i-am cheltuit cu fetele, iar o parte i-am dat în casă, clar, pentru că aşa era la noi, se dădeau în casă banii. Ca în orice meserie, înveţi. Toţi au mai gătit ceva pe acasă, dar ea, ca meserie, o înveţi doar într-un restaurant când începi să o faci profesionist. Am gătit pentru nume mari printre care Madonna, Van Damme, Nicolas Cage, pentru echipe de fotbal – Manchester, Liverpool –, pentru Hagi, Gică Popescu. Am stat foarte mult de vorbă şi am gătit cu bucătarul Madonnei, un italian”

Sorin Bontea (Sursa: adevărul.ro)