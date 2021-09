Chef Florin Dumitrescu, probleme de sănătate: “Va trebui să ma operez”

Fanii cunoscutului jurat de la emisiunea ‘Chefi la cuțite’ sunt îngrijorați de starea sa de sănătate. Florin Dumitrescu i-a anunțat pe internauți pe rețelele de socializare că este nevoie să se opereze. Ce a pățit cunoscutul bucătar de la Antena 1?

Chef Florin Dumitrescu este unul din cei mai iubiți bucătari de pe micile ecrane. Acesta s-a bucurat de succes în toate proiectele sale de la TV, timp în care a reușit să-și strângă o comunitate imensă în mediul online.

Chef-ul împărtășește des vești personale și despre profesia sa cu internauții. Iată că de această dată a venit cu un anunț mai puțin fericit. Vedeta le-a spus fanilor pe rețelele de socializare că urmează să se opereze.

Conform spuselor sale, ar fi fost vorba despre forma unghiei pe care i-a dat-o un specialist într-un salon care l-a adus în cele din urmă în acest stadiu. Acest detaliu nu-i dă pace de trei ani, sfătuindu-i pe cei de specialitate să fie atenți la asta.

„Câteva zile nu mai sar ca Jordan, dar totusi am si eu o rugaminte la scolile de pedichiura din Romania. Nu mai taiati unghiile rotunde si lasati colturile in pace, de 3 ani ma chinui cu unghia incarnata dupa ce am vrut sa merg si eu cu degetele la vedere si o data pe an trebuie sa ma operez. Suntem multi baieti cu problema asta!” Florin Dumitrescu (Sursa: facebook.com)

Câțiva români care îl urmăresc pe rețelele de socializare și-au spus și ei povestea pentru că s-au aflat în trecut într-o postură asemănătoare. Unii dintre ei i-au recomandat mai apoi specialiști la salon unde poate să meargă după intervenția chirurgicală ca acest lucru să nu se mai întâmple.

„3 ani jumătate m-am chinuit, eu de la pantofi de la munca, de doua ori mi-am scos unghiile de la degetul mare, am folosit toate unguente le posibile, igiena la maxim, ciorapi de bumbac etc.

Mi-a recomandat un medic veterinar Mibazon și de atunci nu mai am probleme. Am zis într-un final ca am făcut ce este mai rău, dar uite minunea!!! Mibazon folosesc unele pedichiuriste. Succes și multa sănătate Florin!”,

„Și eu am avut aceiași problema cu unghia încarnată și cu greu am reușit să scap m-am chinuit 4 ani și după ce ieseam din dus mereu îmi ridicam cotul unghie cu o penseta și uite așa am reușit eu să scap .O zi bună și multă sănătate”, au fost doar câteva din mesajele primite de vedetă.