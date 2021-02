Chef Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre noul sezon din Chefi la Cuțite. Ce a făcut Gina Pistol

Chef Cătălin Scărlătescu a intrat în direct în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani unde a dat detalii despre sezonul 9 al emisiunii ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, care va debuta duminică, 28 februarie, ora 20:00.

Acesta a mărturisit că va fi cel mai tare sezon Chefi la cuțite, unul extrem de lung. El a spus că Gina Pistol, a muncit foarte mult în acest sezon, gravidă fiind. În plus, fanii emisiunii vor asista și la contre ale sale cu Florin Dumitrescu, cât se poate de savuroase.

”Va fi cel mai tare sezon chefi la cutite, va fi extrem de lung. Ginuta a muncit foarte mult, gravida cum este. Ne-a suportat cu tot ce am facut acolo. O sa fie si Speak in acest sezon. Cum poate sa se gandeasca cineva ca ma cert cu Dumitrescu si totul e fals? Pai ma apuca rasul dupa cateva secunde daca e ceva fals. Ceea ce vedeti acolo e 100% real! Acolo vedeti un Scarlatescu exact cum e!”, a spus renumitul Chef.

Însă Cătălin Scărlătescu admite că ”certurile” lor nu sunt grave și că, evident, nu se poate supăra pe colegii săi, nici măcaar pe Chef Bontea care ”e câștigător peste tot”.

”Nu pot sa ma cert cu Bontea sau cu Dumitrescu. Eu si cand pierd castig. Nu am loc de Bontea asta. Bontea e castigator peste tot. Nu se poate. Unde il pui castiga. În pauza de la filmari facem gogosi. O zi de filmare sureaza putin peste 12 ore. L-am batut la sah rau de tot pe Dumitrescu. El cica juca sah de cand era mic. Am mancat cateva chestii farte interesante, dar nu pot sa dau din casa. In sezonul 9 am gustat din cele mai ciudate farfurii”, a mai dezvăluit Chef Cătălin Scărlătescu în direct la Neatza cu Razvan si Dani.