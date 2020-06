Cheesecake dietetic. Rețeta Gabrielei Cristea. Prăjitura care a făcut înconjurul internetului

Gabriela Crostea nu este doar mămica perfectă, ci și soția și gospodina perfectă. A cucerit rețelele sociale cu preparatele ei. Cel mai recent și probabil cel mai apetisant fel de mâncare este cheescake-ul dietetic preparat chiar de Gabriela Cristea.

Cheescake dietetic, rețeta Gabrielei Cristea

”Se iau 50 de grame de biscuiți integrali, se pisează și se așează într-o tavă de copt. Separat, se bat două ouă întregi cu mixerul, cu 10 linguri de îndulcitor stevia, cu puțină esență de vanilie și se adaugă aproximativ 250 de grame de cremă de brânză degresată. Se mixează bine toate ingredientele ca să nu existe cocoloașe, se toarnă peste biscuiții pe care i-am așezat în tavă. Se pune apă într-o tavă în cuptor, apoi se dă compoziția așezată frumos în formă, la cuptor, la aproximativ 150 de grade, pentru 40 de minute. Compoziția trebuie să fie moale când o scoți de acolo, să tremure puțin la mijloc, ca gelatina. După 40 de minute se oprește cuptorul și o lăsăm la răcit, așa, cu ușa întredeschisă a cuptorului. După ce se răcește complet, se bagă la frigider”, a spus Gabriela Cristea pentru Click.

O adevărată pasiune

Pentru Gabriela Cristea gătitul a devenit un adevărat hobby, pe care îl face cu multă pasiune. Vedeta a mai mărturisit că a gătit și înainte de pandemia de coronavirus.

”Eu am gătit încă de dinainte de a începe această nenorocire, această pandemie. Am gătit un pic mai multe dulciuri în perioada asta, ca să ne alintm puțin pentru că nu am putut să ieșim din casă și atunci trebuia să ne refugiem cumva în ceva și uite că ne-am refugiat puțin în mâncare, cred că e cazul tuturor! Da, eu gătesc mult și am o pasiune, deja nici nu cred că pot să-l numesc hobby. Deja prietenii mei spun că aș putea să îmi deschid oricând o cofetărie sau un restaurant chiar!”, a mărturist Gabriela Cristea pentru sursa citată.