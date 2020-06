Gabriela Cristea revine la TV. Ce emisiune va prezenta din septembrie

Criza pandemică le-a dat multor vedete bătăi de cap și le-a conturat „punga cu galbeni“. Excepție nu face nici nici îndrăgita prezentatoare, Gabriela Cristea, care a povestit cum și-a petrecut timpul în izolare, când o vom putea revedea la TV și ce fel de emisiune va prezenta.

Gabriela Cristea, mămică și soție perfectă

Judecând după aparențe am putea spune că Gabriela Cristea, mămica de 45 de ani, are o viață perfectă! Are un soț grijuliu și iubitor, pe Tavi Clonda, și două fetițe superbe cu ochi albastri care îi seamănă: Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena. Prezentatoarea a povestit, într-un interviu pentru clik.ro, că fiicele lor le ocupă tot timpul.

„Într-adevăr, este destul de complicat cu cele două fete ale noastre, pentru că deocamdată au activități diferite, dar am încercat cât de cât să unim programul și am reușit ca la prânz să doarmă amandouă odată, ceea ce pentru noi este un avantaj, pentru că reușim să avem câteva ore libere. În rest, nu prea reușim să fim liberi, pentru că ele ne ocupă timpul de dimineață până seara“, a mărturisit vedeta.

Marea revine la TV. Ce emisiune va prezenta

Întrebată cu privire la momentul în care își face apariția pe micile ecrane și dacă a primit oferte în acest sens, prezentatoarea a declarat că poartă discuții, dar momentan nu poate spune nimic concret.