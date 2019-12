CFR Cluj – Celtic, joi, 12 decembrie 2019, de la ora 19:55, live pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. Ardelenii au nevoie de un punct pentru a obține calificarea în 16-imile Europa League. Vă vom ține la curent cu toate informațiile importante legate de acest meci: echipele de start, marcatori, scor final.

Live Stream Online CFR Cluj – Celtic Live Video în grupa E din Europa League

CFR Cluj are nevoie de un punct în confruntarea cu Celtic pentru a obține calificarea în primăvara europeană, dar echipa antrenată de Dan Petrescu poate ajunge în 16-imi și dacă pierde duelul cu scoțienii. Condiția este ca Lazio să nu o învingă pe Rennes în deplasare. Partida este programată la ora 19:55 și este transmisă în direct de posturile de televiziune Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus, dar poate fi urmărită și online în format live stream video.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis – Susici, A. Burcă, Cestor, Camora – Djokovici, Bordeianu, Culio – C. Deac, L. Traore, Omrani. Rezerve: 1. J. Fernandez, 5. Sylla, 6. L. Aurelio, 7. Păun, 28. Hoban, 77. Peteleu. Antrenor: Dan Petrescu

Celtic: Gordon – Bauer, Bitton, Šimunović, Taylor – Robertson, Ntcham – Shved, Rogici, Johnston – Griffiths. Rezerve: 67. Forster, 35. Ajer, 2. Jullien, 10. Bayo, 16. Morgan, 11. Sinclair, 77. K. Dembélé. Antrenor: Neil Lennon

Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)

Arbitru: Halis Ozkahya (Turcia)

Înainte de confruntarea cu scoțienii, CFR Cluj ocupă locul 2 în grupa E din Europa League, cu 9 puncte. Pe primul loc se află Celtic, cu 13 puncte, în timp ce locul 3 este ocupat de Lazio, cu 6 puncte. Pe ultima poziție se află Rennes, cu un singur punct. În ultimul meci din grupă, Rennes întâlnește Lazio pe teren propriu.

CFR Cluj – Celtic, cote la casele de pariuri

CFR Cluj este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Celtic. Ardelenii au primit cota 2.03 pentru o victorie în ultimul meci din grupă, în timp ce scoțienii au cota 4.62, iar egalul a fost cotat cu 3.42. Pentru pariul Peste 2.5 goluri, bookmakerii au oferit cota 2.30, iar pentru Ambele echipe marchează s-a dat cota 2.00.

În ceea ce privește jucătorii favoriți să marcheze în confruntarea CFR Cluj – Celtic, Lacina Traore și Bilel Omrani au fost cotați cu 3.20, iar Cătălin Golofca a primit 3.25. De la Celtic, favorit să dea gol este Odsonne Edouard (3.35).