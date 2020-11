AS Roma – CFR Cluj live stream online Europa League. Video online pe Telekom Sport și Playtech.ro

CFR Cluj este lider în grupa A din Europa League, cu patru puncte după primele două etape. Dar va juca în această seară o partidă foarte dificilă, cu AS Roma, pe Stadio Olimpico. Un rezultat bun în Italia este cu atât mai greu de anticipat dacă ținem cont că ardelenii au mari probleme la nivelul fundașilor centrali. Cestor și Vinicius sunt accidentați, iar Burcă a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la începutul săptămânii. Denis Ciubotariu este singurul fundaș central apt din lotul campioanei României. Cel mai probabil, Cristi Manea va merge și el în centrul defensivei.

AS Roma – CFR Cluj va avea loc joi, de la ora 19:55, și va fi transmisă în direct de Telekom Sport. De asemenea, partida poate fi urmărită aici în format live video. Iar toată acțiunea este și pe Playtech.ro. La conferința de presă premergătoare partidei, Dan Petrescu s-a plâns de problemele de lot și a venit cu o propunere inedită. Să primească doi fundași de la AS Roma, care este mult mai bine acoperită pe acest post. Pe de altă parte, Dan Petrescu ar putea fi la ultimul meci pentru CFR Cluj. Are câteva oferte tentante din Golf, iar relația cu conducerea nu este grozavă.

Paulo Fonseca, numai cuvinte de laudă pentru Dan Petrescu și CFR Cluj. Propunere inedită a antrenorului român

„E clar că Roma e favorită. Nu o zic eu, o spun faptele. Cum să pregătim meciul? Nu am avut timp să îl pregătim cum voiam. Avem șapte jucător accidentați! Nu am jucători, nu avem jucători. Cine dă două goluri mâine, primeşte o pizza de la mine. Ei sunt clar favoriţi. Cred că numai un miracol, chiar un miracol ar face ca CFR să scoată ceva pozitiv mâine. Chiar dacă pierdem, nu e ceva tragic. Roma are șase fundaşi, nu ne dă şi nouă doi? Că ei au şase fundaşi centrali în lot”,a declarat Dan Petrescu.

De partea cealaltă, Paulo Fonseca, antrenorul romanilor, a vorbit elogiativ despre CFR Cluj și Dan Petrescu. Dar a încurcat un pic datele statistice. A spus că ardelenii nu au mai pierdut de 15 partide, deși ei au fost învinși în weekend de Gaz Metan, scor 1-2.