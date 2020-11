Cezara Dafinescu, adevărul despre relația cu Ilie Năstase. Ce s-a întâmplat între ei

Actriţa Cezara Dafinescu, 72 de ani, are o carieră impresionantă, întinsă pe parcursul a mai bine de 40 de ani. A jucat în numeroase filme de succes în România, dar şi în foarte multe piese de teatru. Puţină lume ştie despre ea ca a cochetat şi cu sportul în tinereţe. A făcut atletism, ba chiar a obţinut rezultate foarte bune. Aşa a ajuns chiar la lotul naţional, unde l-a cunoscut şi pe Ilie Năstase. S-a scris că ar fi avut o idilă cu fostul campion de la US Open şi Roland Garros. Într-o declaraţie pe care oferit-o în acest weekend, Cezara Dafinescu a povestit cum au decurs primele întâlniri cu Nasty. Dar a preferat să lase oarecum neclară natura relaţiei pe care a avut-o cu marele campion.

„Am fost colegă de liceu cu Ilie Năstase. Trăind cu bunica la Sibiu am vrut să fac balet, dar creșteam foarte înaltă. Am ales ce a fost diametral opus de balet: atletismul. Mătușa mea m-a luat la ea la școală de atletism. Am devenit și campioana țării la campioni mici, la înălțime. Așa m-am întâlnit cu Ilie, eram în lotul țării. Eu la atletism, el la tenis. Tu spui că pe Ilie toată lumea îl știe că el nu s-a ferit că a curtat și atunci să spun din partea mea că toată lumea mă știe pe mine că nu a existat bărbat care să-mi facă curte”, a mărturisit Cezara Dafinescu la Acces Direct de weekend.

Pentru familia Cezarei Dafinescu, nici actoria, nici sportul nu au fost prima opţiune. A fost îndemnată să meargă spre medicină, iar în primă vază a fost tentată să îi asculte. Rebelă din fire, cunoscuta actriţă şi-a schimbat planurile chiar în ultima clipă.

„Toți au vrut să fac medicina. M-am și pregătit, făceam meditații. Și după ce m-am pregătit pentru fiecare materie, iar când profesorii i-au spus tatălui meu că sunt de nota 10, am spus că dau la Teatru. Nenorocirea a fost că am și picat. Am picat pentru că nu am avut un glas de ‘trompețică’, dar eu suplineam cu trăirea”, a mai povestit Cezara Dafinescu.