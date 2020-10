Cerșetorul român care a devenit un erou. Gestul minunat pe care l-a făcut în Franța

Un cerşetor român a devenit erou în Franţa. Gestul minunat pe care l-a făcut i-a uimit pe francezi care l-au răsplătit într-un mod cu totul inedit.

Are 52 de ani, a crescut într-un orfelinat din Craiova, iar de câţiva ani a plecat în Franţa. În Nisa, acesta se ocupă de grădinărit pentru câteva case, însă nu are un acoperiş deasupra capului. Gestul pe care l-a făcut de curând, însă, i-a impresionat până la lacrimi pe francezi. Ion-Nelu Gioroiu şi-a donat toate economiile persoanelor care au rămas fără adăpost în urma inundaţiilor devastatoare din Alpii Maritimi, provocate de Furtuna Alex.

Mai exact, cerşetorul român, cunoscut în Franţa ca “Jojo”, a oferit unei fundaţii cei 150 de euro strânşi din vânzarea mai multor reviste.

“M-a sunat spunându-mi că vrea să doneze 150 de euro pentru victime. Când am venit să-l văd, am încercat să înțeleg. Ştiu că nu are bani și de aceea vinde revistele, dar a insistat. Mi-a spus că a reușit să pună ceva bani deoparte și că vrea să ajute familiile care au pierdut totul. Asta pentru că știe ce simte să rămâi fără nimic. A scos două pungi cu mărunţiş și a insistat să le luăm ”, au scris reprezentanții asociației, pe Facebook.