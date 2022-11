Cerere surpriză în căsătorie în showbizul românesc. Vedeta a spus ‘da’, după ce în vară se despărțise de iubit VIDEO EXCLUSIV

Carmen Negoiță traversează o perioadă frumoasă pe plan personal, însă a devenit destul de discretă în ceea ce privește partenerul său de viață. În vară a făcut anunțul că s-a despărțit de iubit, iar între timp a răspuns afirmativ la o cerere în căsătorie. Cu toate acestea, femeia de afaceri susține că nu este o prioritate în acest moment pentru ea să se recăsătorească.

Cerere în căsătorie neașteptată în showbiz: vedeta care a spus ,da’

În ultima perioadă, Carmen Negoiță a făcut o schimbare în ceea ce privește programul zilnic. Preocupată de sănătate și de modul în care arată, vedeta a decis să se reapuce de corp pentru a-și tonifia corpul.

,,De 2 săptămâni m-am reapucat de sport, cred că după o pauză de aproape un an și jumătate – doi ani, nu știu exact și mi-a fost foarte dor. Din păcate, viața noastră a fost o alergătură totală în momentul în care am ieșit din pandemie și de atunci nu am mai reușit să mă țin de sport”, a mărturisit ea pentru Playtech.ro.

,,Nu este doar despre cum arăți”

Ca să fie sigură că nu renunță la antrenamentele fizice, Carmen și-a luat un antrenor personal, sub a cărui îndrumare își lucrează fiecare parte a corpului.

,,Mă antrenez și la sală, am antrenor personal, dar când nu reușesc să ajung, încerc să fac și acasă 20 de minute – jumătate de oră. Ideea este să nu pierd și să fac săptămânal de 4-5 ori antrenamente”, a declarat, pentru Playtech.ro Carmen Negoiță.

Discretă în ceea ce privește viața ei personală, femeia de afaceri susține că s-a apucat de sport din propria inițiativă. Nu știm însă dacă acest lucru are legătură cu bărbatul din viața ei.

,,În primul rând mă motivează dorința mea ca să fiu sănătoasă, să arăt bine, de ce nu? Și cumva acestea două se leagă pentru că sportul nu este doar despre cum arăți, ci când simți că începe să mai trosnească, când obosești când urci scările, atunci simți nevoia să faci niște lucruri care să schimbe acest lucru. Eu am o vorbă: îmi place să îmbătrânesc frumos”, a concluzionat ea.

Ce spune Carmen Negoiță despre căsătorie

Zilele trecute, am întâlnit-o pe Carmen la lansarea unei noi colecții de bijuterii și ceasuri, ea petrecând minute bune în preajma inelelor, pe care le-a admirat. Se pregătește de un eveniment important?

,,Nu, nu mă pregătesc, dar îmi plac bijuteriile, nu doar inelele. Uite, am și eu inele în seara aceasta, îmi plac și cerceii după cum se poate vedea, am probat și un colier. Mă uit la toate bijuteriile. Bijuteriile cred că de asemenea fac parte din arsenalul nostru feminin, pentru că poți să pui o rochie simplă sau un sacou alb, cum este acesta, să pui o pereche de cercei care ies în evidență și s-a schimbat ținuta cu totul”, ne-a explicat ea, știut fiind faptul că este pasionată de modă și că îi place statutul de influencer.

,,Nu este în top lista mea de dorințe”

Carmen Negoiță a fost căsătorită cu milionarul Ionuț Negoiță, de care s-a despărțit în urmă cu 12 ani, ei având doi copii, Ingrid și Harold, ambii studenți. După divorț, Carmen a decis să păstreze numele fostului soț, pentru a avea același nume de familie cu cei doi copii.

Am fost curioși dacă femeia de afaceri intenționează să se recăsătorească la un moment dat.

,,Nici nu exclud această posibilitate, dar nici nu este în top lista mea de dorințe. Am făcut acest lucru, nu e ca și cum este prioritate, dar dacă este să se întâmple, nu zic nu”, a spus, pentru Playtech.ro, Carmen Negoiță.

Femeia de afaceri a dezvăluit și că a existat o cerere în căsătorie. “Momentan este în stand by. Nu vreau să mă gândesc acum la acest lucru, am alte lucruri prioritare, dar nu se știe niciodată. Am răspuns afirmativ, dar nu s-a întâmplat încă. Cine știe”, ne-a spus ea cu zâmbetul pe buze.