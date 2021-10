Carmen Negoiță, dezvăluiri șocante despre Ionuț Negoiță. Ce i-a făcut fostul soț după despărțire EXCLUSIV

Carmen Negoiță, rafinata concurentă care le dă clasă rivalelor ei, la celebra competiție ”Bravo, ai stil!” (Kanal D), a anunțat recent că s-a logodit. Ea ne-a povestit, într-un interviu sincer, pentru Playtech.ro, atât despre bărbatul cu care intenționează să-și unească destinele, politicianul Cătălin Boboc, cât și despre fostul soț, Ionuț Negoiță, de care s-a despărțit în urmă cu 11 ani. Nu au rămas în relații bune, nici măcar de dragul copiilor: ”E foarte orgolios!”.

Carmen Negoiță, dezvăluiri șocante despre Ionuț Negoiță

Bună, Carmen! Felicitări pentru ținutele prezentate la „Bravo, ai stil!”. Ești, de departe, în topul fanilor emisiunii. Ai spus că poți fi și „cuconetă”, dar și o școlăriță sexy…Cum îți alegi hainele, într-o zi?

Mulțumesc pentru aprecieri! Cred că pot purta cu succes orice tip de ținută, am un stil versatil, care îmi permite să port de la ținute foarte elegante, care duc în zona de „cucoană”, cum spune juriul, deși din punctul meu de vedere nu este batrânicios, până la un stil mai tineresc, sport sau casual. Pot să trec prin toate aceste stiluri vestimentare și să mă simt bine și confortabil în oricare dintre ele. Nu există un anumit tipar, după care îmi aleg ținutele de zi cu zi. Uneori pornesc de la starea mea de spirit, alteori, de la o piesă pe care vreau neapărat să o port și construiesc un întreg styling, în jurul ei, sau doresc pur și simplu să merg spre un anumit stil vestimentar și aleg hainele potrivite. Depinde de multe lucruri, nu am o rețeta anume. Încerc pe cât posibil să diversific și să nu rămân în aceeași zonă vestimentară.

Fanii tăi cred că ai sute de ținute vestimentare. Ce colecții ai?

Am, într-adevăr, o garderobă adunată în ani de zile, cu multe piese, pe unele nu le mai port, dar le țin pentru că au valoare sentimentală, altele sunt de colecție și sper că modă să revină… M-am despărțit de multe haine, unele, dăruite, altele, vândute. Cei care mă urmăresc știu că sunt o „colecționară” de pantofi. Am făcut o selecție drastică în ea, sunt destul de tipicară și îmi place să le îngrijesc, dar ocupă extrem de mult spațiu. Am păstrat o parte din colecție, nu le port pe toate. Am încercat să aduc în actualitate pe unele dintre ele în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities”. Nu toate au avut succes, deși sunt niște piese frumoase, dar nu au prins la juriu. Publicul a fost, însă, extrem de încântat și a apreciat acele ținute, ceea ce mă bucură.

Care e cel mai scump articol din garderobă?

Cred că este geanta Chanel 255, pe care o am de foarte mulți ani, este deja o investiție, pentru că este piesa timeless, pe care o pot purta și peste 10-15 ani și, dacă știi să o întreții, nu se va demoda niciodată.

Ce model n-ai îmbracă niciodată sau ce culoare eviți?

Am purtat destul de multe modele și culori. Am învățat, însă, la un curs, că trebuie să porți acele culori care îți pun în evidență trăsăturile fizice, astfel încât să te vezi tu, nu hainele pe care le porți. La tipul meu de ten și la fizionomia mea nu ar trebui să port culori foarte tari, cum ar fi rozurile intense, pentru că nu m-aș mai vedea. Dar îmi place să combin și astfel de culori.

”M-ar durea foarte tare trădarea”

E adevărat că, în general, culorile hainelor îți influențează starea de spirit?

Nu cred neapărat că influențează starea de spirit, ci cred că ne îmbrăcăm în funcție de aceasta, dar și de vremea de afară. Eu vara prefer albul și iarna, sunt adepta negrului sau a culorilor închise, dar asta nu înseamnă că sunt o persoană depresivă sau tristă. Negrul mi se pare o nonculoare pretabilă tot timpul anului, fără a avea legătură cu starea de spirit, ci cu felul în care vrem să arătăm, de pildă, mai slabă sau elegantă… Dacă am o stare jovială, mai ales vara când lumina soarelui ne bucură, mie îmi place să fac diverse combinații de culori.

Cu fostul tău soț în ce relații ai rămas? Există prietenie, după divorț?

Da, cred că există prietenie, după divorț, am văzut multe cupluri care au o astfel de relație. Nu este și cazul meu, nu am niciun fel de relație cu fostul meu soț. După divorț, pentru mine a început o perioadă extrem de dificilă, în care el a încercat să se răzbune pe mine, pentru că am dorit despărțirea. Am avut niște ani foarte grei… Fostul meu soț este un om extrem de orgolios, care a luat decizia mea ca pe un afront și a încercat să îmi facă greutăți, inclusiv în legătură cu copiii. Dar toate aceste lucruri m-au călit, m-au făcut mai puternică și m-au ajutat să merg mai departe. Nu regret că am făcut acest pas.

Ai anunțat că te logodești. Ce îți place la noul partener de viață? Cu ce te-a cucerit? Ce urăști la un bărbat și cât de tare doare trădarea?

M-am logodit, dar nu am stabilit o dată pentru căsătorie. Am discutat noi anumite detalii, în mare, dar nu se va întâmpla acest lucru anul acesta. Dorim să ne mai cunoaștem, chiar dacă suntem foarte compatibili și el este un bărbat pe sufletul meu, așa cum mi-am dorit din toate punctele de vedere, și ca om și ca bărbat. Îmi place la el tot, și fizicul, și omul. Este atent, are un cumul de calități pe care le apreciez la el. Urăsc la un bărbat neasumarea și răutatea. M-ar durea foarte tare trădarea, neimplicarea și lipsa de interes în ceea ce privește relația.

Ce le sfătuiești pe femeile nefericite în dragoste, într-o căsnicie?

Este greu să dai sfaturi cuiva, sunt mulți factori. Cred că oricât ar fi de greu trebuie să te desparți de niște oameni, de-a lungul vieții, pentru că nu este bine să stai într-un mediu toxic, îți pierzi identitatea, umanitatea, valoarea și acumulezi frustrări pe care este greu să le vindeci. Fiecare trebuie să știe să își evalueze gradul de fericire și să schimbe lucrurile nocive, pentru că viața este destul de scurtă și trebuie să o trăiești înconjurată de oamenii care te fac să te simți bine, să te împlinească din toate punctele de vedere. Cred foarte mult în ideea de a trăi într-un mediu echilibrat.

Cum îți menții trupul frumos? Ce trucuri ai ? Faci sport, ții dietă?

În general, fac sport, mănânc sănătos și merg la masaj sau tratamente, dar de când sunt la „Bravo, ai stil. Celebrities” recunosc că nu am mâncat nici sănătos, nu am avut timp nici de sport și n-am apucat să fac nici macar un masaj în acest timp. Am slăbit, însă, din cauza stresului, nu apuc să mănânc. Starea de agitație și de stres m-au ajutat să pierd câteva kilograme, deși nu este cel mai bun mod de a slăbi, nu este sănătos. Eu cred în echilibru, în toate.