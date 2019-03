Indian Wells 2019. „Parcursul de Cenușăreasă” al adolescentei canadiene de origine română Bianca Andreescu i-a adus succesul, notează site-ul WTA, după ce deținătoarea unui wild card a învins-o pe numărul 6 WTA, mult mai experimentata Elina Svitolina din Ucraina, 6-3, 2-6, 6-4.

Bianca Andreescu, în vârstă de 18 ani, din Canada, s-a calificat astfel în finala Indian Wells, unde o va întâlni duminică pe Angelique Kerber, numărul 8 WTA.

Reușita în fața ucrainencei Elina Svitolina a venit după două ore și 12 minute de joc. Iar la începutul conferinței de presă și-a stăpânit cu greu emoțiile.

Înaintea turneului de la Indian Wells, Bianca Andreescu se afla pe locul 60 WTA, competiție în care a ajuns ca benficiară a unui wild card.

„Meciul ăsta a avut suişuri şi coborâşuri. Am început ceva mai slab, însă mi-am revenit la 3-0, mulţumesc lui Dumnezeu! Svitolina a fost în control în al doilea set, iar eu am început să ratez mai mult. Apoi, în setul al treilea am rămas calmă sau cel puţin asta am încercat. Am găsit resursele în mine. Am dat totul. Aşa cum spun întotdeauna, mi-am căutat loviturile. A fost un meci nebun, un fel de roller coaster. Sunt extrem de fericită că am reuşit să îl duc la capăt cu bine”. Bianca Andreescu