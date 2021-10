Centralele termice de apartament și aragazele, în curând pe post de mobilier. Vestea incredibilă din Europa ne va afecta și pe noi?!

Prețurile la gaz în Europa au depășit din nou un record istoric vineri și aproape au ajuns la 1.200 de dolari la 1.000 de metri cubi, relatează Trend cu referire la TASS.

Pandemia de coronavirus continuă să-și lase amprenta asupra prețurilor facturilor la curent și gaze. Tranzacțiile din noiembrie pe hub-ul TTF din Olanda au atins 100 euro pe MWh sau 1.199 de dolari pe 1.000 de metri cubi. Prețurile gazelor au scăzut ulterior cu 1,7%, până la aproximativ 1.150 dolari pe 1.000 de metri cubi.

Unul dintre motivele unei creșteri atât de accentuate ar putea fi scăderea de aproape 3 ori a fluxului de gaz prin conducta de gaz Yamal-Europe din această dimineață, care a accelerat ulterior (de 4,3 ori), la aproximativ 0,5 mln metri cubi pe oră (2,2 mln metri cubi pe oră cu o zi înainte).

La începutul acestei săptămâni, prețurile gazelor din Europa pentru prima dată în istorie au depășit 1.100 de dolari la 1.000 de metri cubi, stabilind un nou record, conform Trend News Agency.

Lunile de iarnă se anunță a fi extrem de geroase, acesta fiind principalul motiv pentru care românii au început deja să economisească bani pentru a plăti facturile care vor crește alarmant, spun autoritățile naționale.

Pentru a îmbunătăți sistemul de termoficare, primarul Capitalei Nicușor Dan a declarat că rezultatele se vor vedea abia din iarna anului 2022 – 2023. Bucureștenii vor întâmpina același disconfort, iar apartamentele multor blocuri din Capitală vor fi răcoroase, din nefericire.

Cu toate acestea, edilul municipiului București i-a asigurat pe români că problemele vor fi mai mici decât cele pe care oamenii le-au avut în anii trecuți. Pe de altă parte, cetățenii din Capitală sunt îngrijorați de prețurile care s-au dublat la facturile utilitare.

„Tot ce am făcut eu anul acesta se va vedea, din păcate, începând cu iarna următoare. Ce pot să spun este că iarna asta o să fie puţin mai bine decât anul trecut, ceea ce înseamnă că mulţi bucureşteni o să aibă acelaşi disconfort. Din păcate, nu se poate face mai mult.

Nu am avut nici forţa, nici proiectele, nici banii pentru a face mult mai multe lucrări. Asta este situaţia. Şi de aceea o să fie doar puţin mai bine. Iarna cealaltă o să fie mult mai bine.

Puţin mai bine vine din faptul că, pe de o parte, nu am avut campanie electorală anul acesta şi am fost responsabili şi am făcut acele revizii care trebuiau să fie făcute. În vara anului trecut multe revizii nu s-au făcut tocmai pentru că a fost campanie electorală.”, a declarat Nicuşor Dan, recent, într-o emisiune televizată.