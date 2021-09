Centralele termice de apartament devin bibelouri la iarnă. Vei avea bani să le pornești?!

Românii care locuiesc la bloc vor avea de înfruntat o iarnă grea. Prețul gazelor naturale înregistrează o creştere istorică, așa că tot mai mulți români vor fi nevoiți să consume mai puțin în perioada rece, pentru a face economii. Centralele termice de apartament devin bibelouri la iarnă.

Gazele naturale s-au scumpit, iar asta este o veste proastă pentru toată lumea. Atât producătorii de ceramică din China, cât și clienţii unei patiserii din Paris au de suferit din cauza acestor prețuri inaccesibile. Costul gazelor a atins deja un nivel record pentru acest moment al anului. Prognoza pentru lunile viitoare nu este satisfăcătoare, în condiițle în care factura la gaze va continua să crească. Ceea ce înseamnă că revenirea din pandemia de coronavirus va fi afectată.

Iarna 2020-2021 ar putea însemna o lecție dureroasă pentru toată lumea. Din cauză că prețul la gazele naturale continuă să se majoreze, ar putea limita cheltuielile de consum ale gospodăriilor şi eroda salariilor lor prin inflaţie. Pe de altă parte, deficienţele în aprovizionarea cu gaze ar putea paraliza industrii întregi şi chiar întrerupe livrarea de curent electric în unele ţări aflate în curs de dezvoltare, ducând la tensiuni sociale.

„Energia stă la baza economiei. Preţurile mari la energie reverberează de-a lungul lanţului de aprovizionare şi ar putea afecta relansarea incipientă”, declară Bruce Robertson, analist la Institute for Energy Economics and Financial Analysis.