Celine Dion, suplă la 52 de ani. Cum arată în body

După ce și-a speriat fanii cu apariții șocante, din cauza greutății sale, Celine Dion revine în atenția publiului cu o serie de fotografii care i-a încântat pe fanii ei din întreaga lume. Se pare că vedeta a trecut cu bine peste acea perioadă, în care era doar piele și os.

Cum arată Celine Dion la 52 de ani

Céline Dion a postat recent câteva fotografii pe Instagram, iar fanii săi au numit-o imediat fashion icon, iar acest lucru se pare că i se potrivește de minune. Artista în vârstă de 52 de ani și-a pus în evidență picioarele tonifiate și bronzate, într-un body metalic, vintage: „Trăiește viața după regula de aur”, le-a transmis ea admiratorilor ei.

Cu părul blond cenușiu, dat pe spate, și mai plină de încredere ca oricând, Celine a impresionat prin postura ei. Fanii ei au dat năvală cu felicitările pentru acest look. Unii au comparat-o în comentarii cu Wonder Woman și C-3P0. Alții au remarcat că același costum a fost purtat și de Beyonce în clipul piesei din 2009 „Sweet Dreams.”

Vedeta pare că a mai pus câteva kilograme

Celine Dion a ajutat și ea cum a putut populație, în timpul pandemiei de coronavirus. Artista, de cinci ori câștigătoare a premiului Grammy, și-a surprins fanii rescriind versurile hitului din 1997, My Heart Will Go On, pentru a-i încuraja pe aceștia să stea în casă în perioada carantinei.

Celine Dion a fost în ultimul an în centrul atenției, după ce a slăbit foarte mult. Aceasta i-asperiat chiar și pe fanii săi, care au început să se întrebe dacă nu cumva cântăreața lor preferată suferă de vreo afecțiune gravă. Unii au spus că aceasta ar suferi de anorexie sau bulimie.

Dion a șocat cu aparițiile sale la Săptămâna Modei de la Paris, de la începutul lui 2019, iar apropiații acesteia au fost îngrijorați. Cântăreața a infirmat zvonurile care spuneau că ar fi bolnavă și a cerut tuturor să fie lăsată în pace.

„Este adevărat că sunt un pic mai slabă. Totul e în regulă”. „Am descoperit o nouă pasiune: dansul”. „Baletul era în ADN-ul meu. E un vis. Și e atât de greu!”. „Mă antrenez de patru ori pe săptămână. Oamenii spun: ‘E mult mai slabă’, dar lucrez mult. Îmi place să fac mișcare, iar pierderea kilogramelor vine odată cu asta”, explica cântăreața.