Celia își botează fetița! Dă petrecere cu 150 de invitați lângă Castelul Corvinilor. Nașa micuței este medicul cardiolog care a tratat-o pe cântăreață EXCLUSIV

Celia și-a văzut visul împlinit la începutul acestui an, pe 16 februarie, când a devenit pentru a doua oară mamă. Vedeta a adus pe lume o fetiță, Sara Maria, pe care o va boteza la sfârșitul acestei luni. Playtech.ro vă prezintă în exclusivitate toate detaliile despre fericitul eveniment din familia artistei. Botezul fetiței va fi celebrat printr-o petrecerea grandioasă, la care vor fi prezenți familia și prietenii, în total 150 de invitați.

Cântăreața abia așteaptă să își creștineze fetița, pe micuța Sara Maria. Artista nu a avut o sarcină ușoară, ea trecând prin momente tensionante în în luna ianuarie, când s-a infectat din nou cu Covid -19. Și problemele nu s-au terminat aici, ea confruntându-se și cu probleme la inimă, ajungând la 9000 de extrasistole ventriculare în ultimul trimestru de sarcină.

Artista a avut norocul să găsească un medic cardiolog bun, care a tratat-o în ultimele luni de sarcină. Între cele două femei s-a creat o legătură specială, iar artista a ales-o drept nașă pentru micuța Sara Maria, fiindu-i recunoscătoare că atât ea cât și fetița sunt bine.

Celia nu a ales întâmplător prenumele pentru fetița ei. În urmă cu 8 ani, cântăreața l-a născut pe Angelo, fiul ei. Peste doi ani, ea a rămas din nou însărcinată, însă a pierdut sarcina, moment care a marcat-o. Și-a dorit cu ardoare al doilea copil, iar fetița a venit după ani de așteptări.

În toată această perioadă, vedeta s-a rugat la Maica Domnului și a promis că dacă va avea o fetiță o va chema Maria, ceea ce s-a și întâmplat. Singurii absenți de la botezul fetiței vor fi nașii de cununie. Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, nu au o misiune ușoară la petrecere, întrucât trebuie să se ocupe de fiecare invitat, pentru ca nimeni să nu se simtă neglijat la eveniment.

,,De data aceasta sunt convinsă că am făcut cea mai bună alegere, având în vedere că în trecut am greșit enorm și am pus pe loc înalt niște oameni care ne-au rănit profund. Am iertat, însă mi-am promis să fiu mai atentă când aleg oamenii de lângă noi. Totuși e bine că în trecut soțul meu a ales niște nași pe care îi pot numi nași și pentru fiul meu și pentru fetița mea și pentru noi, căci ne-au cununat.

Deși sunt în celălalt capăt de lume și nu pot ajunge la botezul fetiței, noi îi vom considera în continuare nași pentru noi toți. Invitații sunt în mare parte neamurile noastre, care ne-au onorat cu prezența aproape 100%, iar acest aspect m-a bucurat enorm, dar și prieteni dragi inimii și persoane pe care le respectăm. În total sunt vreo 150 de persoane, fiecare cu povestea lui care ne-a atins cândva inima și au rămas aproape, chiar dacă viața ne-a dus pe drumuri diferite.

E minunat cum ne unim la bucurii și la tristețe doar cu un telefon. Le mulțumesc și sper că timpul petrecut în bucurie la un moment atât de special precum botezul fetiței noastre să mai adune și alte flori la buchetul de amintiri”, ne-a mărturisit artista.