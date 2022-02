Celia a născut. Ce nume a ales pentru fiica ei

Celia este în culmea fericirii! După o încercare lungă de a deveni mamă pentru a doua oară, cântăreața își strânge acum fetița în brațe. Micuța ei a venit mai repede pe lume decât se aștepta. Vedeta era programată la cezariană în data de 20 ferbuarie, dar mezina familie s-a grăbit să ajungă pe această lume. Cum o va chema pe aceasta și cum se simte acum Celia?

Celia a născut o fetiță perfect sănătoasă azi! Deși solista era programată la cezariană pe 20 februarie, micuța ei a dorit să vină mai repede pe lume. Cântăreața a devenit mamă pentru a doua oară în dimineața zilei de 16 februarie.

Mezina familiei se va numi Sara Maria și este perfect sănătoasă, la fel ca mama sa. Cu toate că vedeta spera ca alături să fie și fiul cel mare, acest lucru nu a fost posibil din cauza restricțiilor în contextul pandemic. Astfel, doar soțul solistei a însoțit-o în ziua cea mare în care au cunoscut-o pe micuța lor.

“Acum îmi este foarte greu, am luat 20 de kilograme. Nu mă pot însoți amândoi băieții mei la spital, din păcate pandemia ne ține separat. Nu va avea voie decât soțul, o singură intrare scurtă. Sunt restricții de pandemie”, a dezvăluit Celia, cu o zi înainte de a naşte, pentru Click!.

Bruneta a mai povestit că în prima lună o va ajuta mama ei cu fetița. De asemenea, ea speră să poate alăpta. Cea din urmă a subliniat că nu a avut niciodată superstiții tocmai pentru a nu se focusa pe diversele temeri legate de naștere.

„Voi alăpta dacă totul decurge ok! Cu toții sunt nerăbdători să nasc și să vadă fetița, pe Sara Maria. Am mare noroc cu mama mea, care îmi va fi aproape și știu că îmi va fi de foarte mare ajutor, cel puțin în prima lună după naștere. Nu am superstiții și încerc să nu mă focusez pe temeri legate de naștere”, a mai mărturisit ea.