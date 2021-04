Celia a trecut printr-un coșmar din cauza covid-19. Vedeta și-a văzut moartea cu ochii în spital

Momente cumplite pentru Celia și familia ei. Vedeta a trăit un adevărat coșmar din cauza complicațiilor care au apărut în urma infectării cu noul coronavirus. Într-un moment de disperare, faimoasa artistă le-a mărturisit fanilor săi de pe rețelele de socializare că și-a văzut moartea cu ochii în spital. Ce au pățit solista și mama ei din cauza bolii.

Printre vedetele din România care au fost afectate cel mai mult de virusul COVID-19 se numără și Celia. Faimoasa cântăreață a mărturisit, într-un mesaj emoționant pe pagina ei oficială de Facebook, că a trecut printr-o experiență îngrozitoare din cauza coronavirusului, văzându-și moartea cu ochii.

Celebra artistă a fost internată de urgență la un spital din Deva, timp de două săptămâni, după ce a fost diagnosticată pozitiv cu infecția de Sars-Cov-2. Celia susține că și mama sa a fost bolnavă de COVID și s-a temut foarte tare pentru viața ei, crezând că nu-și va mai vedea niciodată persoanele dragi.

Experiența “COVID-19 “ a fost un cosmar pentru mine/noi. Totusi n-am cuvinte sa multumesc Lui Dumnezeu ca a îngăduit sa ne mai avem unii pe altii, sa ramană si mama langă noi. Dumnezeu a lucrat prin oamenii care ne-au îngrijit, carora nu stiu cum le voi putea multumi, insa ii voi purta in rugaciuni. Am fost internati mai bine de 2 saptamani in Spitalul din Deva, sectia Infectioase si stiu ca nimic nu a fost intamplator.

Oamenii de acolo pur si simplu ne-au dat putere si ne-au sters lacrimile…. de la infirmiere, asistente pana la minunata doamna dr. Oniciuc Antonela cea care tine închegată aceasta echipa minunata, sectia Infecțioase fiind condusa cu mult profesionalism de către dansa. In momentele de disperare in care simti ca pierzi pe cei dragi, e atât de important sa fii pe mâini bune.