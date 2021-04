Madonna, ipostază incendiară. Vedeta s-a fotografiat aproape goală și a urcat imaginile pe internet

Madonna le-a arătat fanilor câteva fotografii cu ea în ipostaze incendiare, pe care și le-a făcut acasă. Cântăreața s-a pozat aproape goală și a publicat ”dovezile” pe Instagram.

Madonna s-a fotografiat în ipostaze incendiare. A postat imagini cu ea aproape goală, pe internet

În câteva imagini urcate pe contul de Instagram, artista de 62 de ani apare îmbrăcată într-un set de lenjerie intimă neagră, cu ciorapi peste genunchi, multe coliere la gât și o șapcă cu cozoroc. În alte fotografii, ea nu s-a sfiit să renunțe la sutien, pozându-se frontal la bustul gol și acoperindu-și zonele intime cu cosițele-i blonde. Cântăreața are 15,8 milioane de urmăritori pe Instagram.

Medicul Adina Alberts a analizat chipul artistei: „Fruntea este intens injectată”

Doctorul estetician Adina Alberts a comentat o imagine cu Madonna, într-o rubrică pentru revista VIVA. Specialistul a analizat intervențiile estetice ale divei, categorisindu-le în sectoare de ”așa da” sau ”așa nu”, alăturând și câteva sfaturi. Cântăreața are injectat botox aproape în toate zonele feței și și-a sculptat pomeții punându-și silicon. Concluzia expertului este că fața artistei suferă contraste importante.

„Sunt multe lucruri pe care le apreciez la ea. Are o vivacitate și, mă rog, o prezență scenică de atâția zeci de ani. Am văzut-o și la concert, când a venit în România. Sunt multe lucruri pozitive, dar avem și câteva semne de întrebare sau lucruri care sunt puțin mai nelalocul lor. Ne uităm acum la chip. El are două fețe; pe chipul ei se văd două vârste. Zone de mijloc a feței arată de vreo 40 de ani, zona buzelor și sub buze, bărbie, arată de 50 și ceva de ani, iar fruntea arată de 35, iar ochii arată de 50 și ceva de ani. Deci sunt mai multe, nu doar două.

Fruntea este intens injectată cu toxină botulinică. Nu avem aspectul de frunte injectată. Este corect făcută, probabil cu consecvență la fiecare șase luni. Rezultatele sunt bune, doar că este o zonă care contrastează cu regiunea de mai jos, anume ochii, unde se văd multe riduri, pielea subțiată și lăsată. Este o zonă care ar avea nevoie de corecție. Nu înțeleg de ce nu a apelat la ajutor. I-ar trebui blefaroplastie, iar cicatricile sunt fine, se ascund ușor. Pomeții au silicon”, a spus Adina Alberts.