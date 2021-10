Una dintre cele mai iubite artiste ale României a dat vestea cea mare: este gravidă în 5 luni, iar până acum a reușit să țină sarcina ascunsă. Celia va deveni mămică pentru a doua oară. De ce a ținut secretul până acum și prin ce experiență traumatizantă a trecut acum 3 ani.

Emoții mari pentru una dintre cele mai iubite cântărețe ale României. Frumoasa Celia trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, de când a anunțat că așteaptă cel de-al doilea copil. Solista este însărcinată în 5 luni și abia așteaptă clipa în care își va ține bebelușul în brațe.

Și-a dorit enorm să mai aibă încă un copil, iar rugile i-au fost ascultate. Cântăreața Celia a rămas gravidă pentru a doua oară la vârsta de 37 de ani, iar la începutul anului viitor îl va aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al său.

Momentan, frumoasa artistă nu a dorit să dea prea multe detalii despre viitorul său bebeluș, semn că este precaută și vrea să se asigure că totul va decurge în parametri normali.

Deși are o familie superbă și unită, fiind fericită alături de soțul și fiul lor, Celia a trecut prin momente cumplite acum 3 ani de zile.

În 2018, celebra cântăreață s-a bucurat enorm atunci când a aflat că este gravidă, însă, din păcate, la examenul morfologic a aflat că a pierdut sarcina. Au urmat momente dificile pentru Celia, iar artista a căzut în depresie din pricina pierderii suferite.

„Vreau să vorbesc despre o anumită greutate prin care am trecut acum, de curând. Singurul motiv pentru care îmi doresc să vorbesc este că cel mai bun medicament este reprezentat de rugăciune și natură.

Am fost acum două luni de zile la pământ, cred că nici familia mea nu știe exact. Am pierdut o sarcină. A fost un șoc puternic, pentru că mă dusesem la examenul morfologic şi acolo am aflat că am pierdut sarcina, apucasem să mă atașez de suflețelul din burtică. (…).

Nicio secundă nu m-am gândit la acest aspect, nu m-am gândit la asta. (…). A fost un avort reţinut de două săptămâni şi ceva în burtica mea, așa se numește. Putea să fie hemoragie, infecţie, Dumnezeu m-a păzit”, a declarat Celia, acum ceva timp, în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV.