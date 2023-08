Celebrul cântăreț cu care Anca Țurcașiu s-a iubit acum 30 de ani: „Așa a fost să fie”. Povestea de dragoste făcută publică după divorțul vedetei

După o căsnicie de 25 de ani și un divorț neplăcut, Anca Țurcașiu părea că și-ar fi revenit și schimbat total viața. Dar, înainte de a se căsătorii cu medicul Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu a trecut printr-o altă despărțire, poate la fel de dureroasă. Citește mai departe și vezi despre ce este vorba.

Ajunsă astăzi la 53 de ani împliniți pe 8 mai, Anca Țurcașiu a reușit să treacă cu bine peste cel puțin două momente grele în acești ultimi trei ani.

Vezi și: Anunț important la 3 ani de la divorț: ‘E singurul regret’

Primul, divorțul de fostul soț, medicul stomatolog Cristian Georgescu, cu care are un băiat.

Cel de-al doilea moment important din viața artistei a fost atunci când medicii au diagnosticat-0 cu toroidită hashimoto, o boală autoimună gravă, despre care artista vorbea în urmă cu ceva timp:

”E adevărat că am citit multe cărți despre până să renunț, aduse de afară, pe vremea lui Ceaușescu imaginează-ți că nu era la noi literatură de specialitate.

Dar apoi am renunțat după ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, ceva cumplit și mi-a ieșit o analiză destul de proastă, boli autoimune, pe mine m-au trimis acasă să mă obișnuiesc cu boala, că nu există remediu.

ATPO era valoarea mare, tiroidită hashimoto. Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici și doi dintre cei cinci specialiști pe reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate”, a povestit Anca Țurcașiu.